بالفيديو.. لجين عمران ترد على انتقادات قيادة السعوديات

أماني الغامدي(صدى):

علقت الإعلامية لجين عمران، على قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بالسماح للمرأة السعودية بالقيادة ، مٌعبره عن سعادتها وفرحها من هذا القرار .

وكتبت لجين عبر حسابها على تطبيق ” تويتر ” : ” لسه مو مستوعبة. تحمست أمسك خط سيارتي من الإمارات للسعودية ” .

كذلك حرصت لجين على الرد على الساخرين من قيادة المرأة السعودية. وكتبت: ” لا تشيل هم. طول عمري أسوق بالكعب ووصلت لسرعة 250 كلم في الساعة، والقادم مذهل أكثر إن شا ءالله. ما في شي صعب على بناتنا ” .

ونشرت لجين فيديو يظهر قيادتها لسيارة سباق وكتبت: ” للي يسخرون وينكتون من سواقة المرأة السعودية ” ، وتضمن المقطع هذا التعليق: ” للي يشككون إن السعودية ما تعرف تدعس بنزين، مصورة وأنا في حلبة الفورمولا أسوق فوق 250 كلم في الساعة قبل كم شهر ” .