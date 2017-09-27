بالفيديو.. لجين عمران ترد على انتقادات قيادة السعوديات
علقت الإعلامية لجين عمران، على قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بالسماح للمرأة السعودية بالقيادة ، مٌعبره عن سعادتها وفرحها من هذا القرار .
وكتبت لجين عبر حسابها على تطبيق ” تويتر ” : ” لسه مو مستوعبة. تحمست أمسك خط سيارتي من الإمارات للسعودية ” .
كذلك حرصت لجين على الرد على الساخرين من قيادة المرأة السعودية. وكتبت: ” لا تشيل هم. طول عمري أسوق بالكعب ووصلت لسرعة 250 كلم في الساعة، والقادم مذهل أكثر إن شا ءالله. ما في شي صعب على بناتنا ” .
ونشرت لجين فيديو يظهر قيادتها لسيارة سباق وكتبت: ” للي يسخرون وينكتون من سواقة المرأة السعودية ” ، وتضمن المقطع هذا التعليق: ” للي يشككون إن السعودية ما تعرف تدعس بنزين، مصورة وأنا في حلبة الفورمولا أسوق فوق 250 كلم في الساعة قبل كم شهر ” .
للي يسخرون و ينكتون من سواقة المرأة السعودية 🙄😏 #الملك_ينتصر_لقيادة_المراه pic.twitter.com/sZfM5Nc16D
— lojain.omran لجين🕊 (@Lojain_omran) ٢٦ سبتمبر، ٢٠١٧
كان زمان[ عدد التعليقات: 1507 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذا زمنك يالجين عمران …
العبي وغردي وعلقي … الساحة لك …
جداوي[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 54 دقيقة
تنطق الرويبضه
💄فوفو20💄[ عدد التعليقات: 5600 ] نشر منذ 30 دقيقة
خليهم ينتقدون ابو فهد جلطهم ما قصر و اللي ينتقد تراه من حر ما يونس هههههه