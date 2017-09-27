  • الأربعاء 27

    سبتمبر

  1. الرئيسية
  2. فن وثقافة
  3. بالفيديو.. لجين عمران ترد على انتقادات قيادة السعوديات

بالفيديو.. لجين عمران ترد على انتقادات قيادة السعوديات

بالفيديو.. لجين عمران ترد على انتقادات قيادة السعوديات
أماني الغامدي(صدى):

علقت الإعلامية لجين عمران، على قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بالسماح للمرأة السعودية بالقيادة ، مٌعبره عن سعادتها وفرحها من هذا القرار .

وكتبت لجين عبر حسابها على تطبيق ” تويتر ” : ” لسه مو مستوعبة. تحمست أمسك خط سيارتي من الإمارات للسعودية ” .

كذلك حرصت لجين على الرد على الساخرين من قيادة المرأة السعودية. وكتبت: ” لا تشيل هم. طول عمري أسوق بالكعب ووصلت لسرعة 250 كلم في الساعة، والقادم مذهل أكثر إن شا ءالله. ما في شي صعب على بناتنا ” .

ونشرت لجين فيديو يظهر قيادتها لسيارة سباق وكتبت: ” للي يسخرون وينكتون من سواقة المرأة السعودية ” ، وتضمن المقطع هذا التعليق: ” للي يشككون إن السعودية ما تعرف تدعس بنزين، مصورة وأنا في حلبة الفورمولا أسوق فوق 250 كلم في الساعة قبل كم شهر ” .


الوسوم:, , , ,

3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1507 ] نشر منذ 2 ساعتين

هذا زمنك يالجين عمران …
العبي وغردي وعلقي … الساحة لك …

[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 54 دقيقة

تنطق الرويبضه

[ عدد التعليقات: 5600 ] نشر منذ 30 دقيقة

خليهم ينتقدون ابو فهد جلطهم ما قصر و اللي ينتقد تراه من حر ما يونس هههههه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *