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أول تعليق من ” إيفانكا ترامب ” على قيادة السعوديات للسيارة

أول تعليق من ” إيفانكا ترامب ” على قيادة السعوديات للسيارة
نايف السالم(صدى):

هنأت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، السعوديات بقرار السماح للمرأة بقيادة السيارة.
وقالت إيفانكا عبر حسابها الرسمي على موقع ” تويتر ” : ” اليوم كان يوماً تاريخياً للنساء في المملكة، بعد صدور مرسوم يرفع الحظر على قيادة المرأة ” ، واصفة القرار بأنه ” خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح ” .
ولقي الأمر السامي الذي أصدره الملك سلمان مساء أمس الثلاثاء بإصدار رخص قيادة السيارات للمرأة ترحيبا كبيرا داخليا وخارجيا.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 5597 ] نشر منذ 38 دقيقة

تهقون ربعنا بيكرهونها بعد هالكلام ممن بعد ما خرفنتهم قبل كم شهر يوم جت السعودية 🙉🙉🙉🙉🤣🤣🤗🤗😜😜😉😉😉

[ عدد التعليقات: 518 ] نشر منذ 37 دقيقة

سمعتك ا يفانكا
سمعتك ا يفانكا
والله هههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 778 ] نشر منذ 36 دقيقة

خير أنشاء الله

[ عدد التعليقات: 1507 ] نشر منذ 26 دقيقة

لالالالالا

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