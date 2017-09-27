أول تعليق من ” إيفانكا ترامب ” على قيادة السعوديات للسيارة

نايف السالم(صدى):

هنأت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، السعوديات بقرار السماح للمرأة بقيادة السيارة.

وقالت إيفانكا عبر حسابها الرسمي على موقع ” تويتر ” : ” اليوم كان يوماً تاريخياً للنساء في المملكة، بعد صدور مرسوم يرفع الحظر على قيادة المرأة ” ، واصفة القرار بأنه ” خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح ” .

ولقي الأمر السامي الذي أصدره الملك سلمان مساء أمس الثلاثاء بإصدار رخص قيادة السيارات للمرأة ترحيبا كبيرا داخليا وخارجيا.