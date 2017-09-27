أول تعليق من ” إيفانكا ترامب ” على قيادة السعوديات للسيارة
هنأت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، السعوديات بقرار السماح للمرأة بقيادة السيارة.
وقالت إيفانكا عبر حسابها الرسمي على موقع ” تويتر ” : ” اليوم كان يوماً تاريخياً للنساء في المملكة، بعد صدور مرسوم يرفع الحظر على قيادة المرأة ” ، واصفة القرار بأنه ” خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح ” .
ولقي الأمر السامي الذي أصدره الملك سلمان مساء أمس الثلاثاء بإصدار رخص قيادة السيارات للمرأة ترحيبا كبيرا داخليا وخارجيا.
💄فوفو20💄[ عدد التعليقات: 5597 ] نشر منذ 38 دقيقة
تهقون ربعنا بيكرهونها بعد هالكلام ممن بعد ما خرفنتهم قبل كم شهر يوم جت السعودية 🙉🙉🙉🙉🤣🤣🤗🤗😜😜😉😉😉
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 518 ] نشر منذ 37 دقيقة
سمعتك ا يفانكا
سمعتك ا يفانكا
والله هههههههههههههه
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 778 ] نشر منذ 36 دقيقة
خير أنشاء الله
كان زمان[ عدد التعليقات: 1507 ] نشر منذ 26 دقيقة
لالالالالا