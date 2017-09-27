اختفاء 30 فتاة عن منازلهن في صنعاء خلال أسبوعين

فهمي محمد(صدى):

كشف مصدر أمني في العاصمة صنعاء اليمنية أن عدد من مراكز الشرطة في المدينة تلقت عشرات البلاغات في وقت قياسي عن اختفاء فتيات عن أسرهن في العاصمة.

وأوضح المصدر في تصريح صحفي لوسائل إعلامية ” أن مراكز الأمن الرسمية تلقت أكثر من 30 بلاغ خلال الأسبوعين الماضية من الشهر الحالي عن اختفاء الفتيات من منازلهن ” .

وأضاف المصدر ” أن الفتيات التي تم الإبلاغ عن اختفاءهن أعمارهن مابين 11- 20 سنة ” .