تغييرات جذرية في صفوف وخطة النصر

ماجد محمد(صدى):

أجري البرازيلي روجيرو موريس احدث تغييرات جذرية في الاسلوب والتشكيلة خلال المناورة المغلقة التي اجراها أمس استعدادا لمواجهة الشباب بعد غد الجمعة في الجولة الخامسة من الدوري السعودي.

وحَوَّلَ موريس خطة لعب الفريق من 4-5-1 إلى 4-4-2 بالاعتماد على المهاجمين ويليام جيبور ومحمد السهلاوي، وحول لاعبي خط الوسط ليوناردو بيريرا وسامي النجعي للفريق الرديف، واعتمد على الرباعي ابراهيم غالب وعبدالعزيز الجبرين ويحيى الشهري والمغربي محمد فوزير، وسيتواجد لاول مرة مع الفريق الظهير الايسر عبدالله الاسطا عوضا عن المغربي سعد لكرو والى جانبه البرازيلي برونو يوفيني وعمر هوساوي وخالد الغامدي وخلفهم الحارس وليد عبدالله، وفقاً لـ ” الرياض ”

يذكر أن إصابة سامي النعجي قلصت احتمال مشاركة لاعب خط الوسط في المواجهة بعد تعرضه للاصابة في العضلة الخلفية، وستتحدد مشاركته من عدمها اليوم.

من جهة اخرى ودعت الادارة النصراوية المدرب المقال البرازيلي ريكاردو غوميز امس، بعد توقيعه الاتفاقية أمس الاول، وأكد غوميز انه قضى فترة جميلة مع الفريق، متمنيا ان يحقق الفريق نتائج رائعة في المباريات المقبلة كون الفريق يضم عناصر مميزة.