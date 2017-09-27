مصرع وإصابة 7 طالبات في حادث مروع على طريق أبو حدرية

خالد الضبيبي(صدى):

لقيت طالبتان جامعيتان مصرعيهما فيما أصيبت 5 طالبات أخريات بجروح متفاوتة في حادث مروع، على طريق مجلس التعاون ” أبو حدرية ” المؤدي إلى جسر الملك فهد بالظهران.

وانحرفت إحدى السيارات على الطريق السريع بعد اصطدامها بسيارة أخرى، وفقد سائقها السيطرة عليها مما أدى إلى انحرافها واصطدمت بالحافلة التي كانت أمامها مما نتج عنه انقلاب الحافلة على الفور بسبب قوة ارتطام السيارة بها.

وقال حسين دهيم “مالك الحافلة”: إن الحادث المروع وقع أثناء ذهاب الطالبات إلى جامعة الأمير محمد بن فهد بالدمام، مضيفا: إن سائق الحافلة تفاجأ بتعرض المركبة للاصطدام من الخلف، مؤكدا أن صاحب المركبة الأخرى فقد السيطرة عليها؛ نظرا للسرعة الكبيرة والتي تصل إلى 200 كم/‏ ساعة، مبينا أن الإصابات تركزت على الطالبات الجالسات بالمقاعد الخلفية بالدرجة الأساس، مؤكدا أن الحادث نجم عنه وفاة طالبتين وإصابة 5 طالبات أخريات.

وفيما أشار شاهد عيان إلى أن الحادث المروع جاء نتيجة اصطدام مركبتين تبعدان قليلا عن حافلة الطالبات، مضيفا: إن فقد سيطرة سائق إحدى السيارات ساهم في وقوع حادث الاصطدام بحافلة الطالبات، الأمر الذي ساهم في انقلاب الحافلة وإغلاقها الطريق.

وسارعت إدارة مرور الظهران لموقع الحادث مباشرة، حيث عمد رجال المرور لفتح الطريق بعد رفع المركبات من الطريق لغرض إعادة حركة السير مجددا، فيما فتحت إدارة المرور تحقيقا للوقوف على الأسباب الحقيقية وراء وقوع الحادث.

واوضح الناطق الاعلامي بالهلال الاحمر بالمنطقة الشرقية، فهد الغامدي، ان هيئة الهلال الاحمر باشرت الحادث بمجرد تلقيها بلاغا بحدوث حادث مروع، مبينا ان الهيئة باشرت الحادث بـ5 فرق إسعافيه، مؤكدة ان الهلال الاحمر قام بنقل جميع الحالات المصابة الى مجمع الملك فهد العسكري بالدمام.

وقال أقارب الطالبات: ان الطالبتين المتوفيتين هما اسيل منير الفاران ولجين عماد السادة، حيث نقلتا على الفور الى المجمع الطبي بالدمام، فيما نقلت الطالبات المصابات الى مجمع الملك فهد الطبي بالدمام لتلقي العلاج، وأن إجراءات استلام جثامين الطالبتين بدأت عند الساعة الواحدة من ظهر أمس.