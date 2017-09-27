مصرع طفل تدخل لمنع شقيقته من الاعتداء الجنسي

واشنطن(صدى):

لقي طفل أمريكي في الثامنة من عمره مصرعه ، إثر تعرضه للضرب من قٍبل زوج والدته ، عندما تدخل في محاولة لإنقاذ أخته من الإيذاء الجنسي والاعتداء عليها.

وقد أعلن عن وفاة الطفل، دانتي دانيلز، بعد أن توقف دماغه عن العمل، إثر تعرضه للضرب من قبل زوج والدته السابق اثناء محاولته انقاذ شقيقته ذات الـ 14 عاماً من بين براثنه ومنعه من التعدي الجنسي عليها ، وذلك في ساكريمنتو بولاية كاليفورنيا، وجاءت وفاته بعد ستة أيام من الحادثة.

وقالت جدة الطفل دانتي إن المهاجم واسمه ديندر تشاني الابن، قام أيضا بمهاجمة والدة الطفل وشريكته السابقة، وانتهى الثلاثة إلى المستشفى.

وكشفت والدة الطفل القتيل، السيدة براون، أن ابنتها المعتدى عليها فقدت البصر في عينها اليسرى جراء الاعتداء، وسوف تحتاج الطفلة التي يبلغ عمرها سبع سنوات إلى عناية طويلة الأمد.