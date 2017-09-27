القتل قصاصا لمواطن هشم رأس آخر وحرق جثمانه في الجوف

علي العنزي(صدى):

أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة بمنطقة الجوف فيما يلي نصه :

قال الله تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ) الآية

وقال تعالى ( وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ) الآية

أقدم / عبدالله بن عيد بن عبدالله السليمان ـ سعودي الجنسية ـ على قتل / محمد بن سالم بن مرزوق الحازمي ـ سعودي الجنسية ـ, وذلك بضربة بقطعة خشبية على رأسه مما أدى إلى وفاته وحرق جثمانه .

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض علي الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه .

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصا بالجاني / عبدالله بن عيد بن عبدالله السليمان ـ سعودي الجنسية ـ اليوم الاربعاء 7 / 1 / 1439هـ بمحافظة القريات بمنطقة الجوف .

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره .