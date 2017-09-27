ارتفاع مؤشرات الأسهم الأوروبية

عواصم أوروبية(صدى):

استهلت الأسهم الأوروبية تعاملاتها على ارتفاع بعدما صرحت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي ” جانيت يلين ” أن البنك المركزي يجب أن يلتزم بمساره بشأن الفائدة رغم ضعف التضخم، إلى جانب توقعات بالإعلان عن مقترحات للإصلاح الضريبي في الولايات المتحدة اليوم.

وسجل مؤشر ” ستوكس يوروب 600 ” ارتفاعاً بـ 0.2% إلى 384 نقطة، وذلك في تمام الساعة 10:13 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما زاد مؤشر ” فوتسي ” البريطاني بنسبة 0.4% إلى 7317 نقطة، فيما ارتفع مؤشر ” داكس ” الألماني بنسبة 0.3% إلى 12638 نقطة، وارتفع المؤشر الفرنسي ” كاك ” 0.1% عند 5273 نقطة.