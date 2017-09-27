ترامب يطالب الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على فنزويلا

واشنطن(صدى):

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اثر لقائه رئيس الوزراء الاسباني ماريانو راخوي في البيت الابيض أمس الثلاثاء الاتحاد الأوروبي الى فرض عقوبات على في فنزويلا.

وأوضح ترامب أن نظام مادورو اشتراكي وقمعي و المواطنون الفنزويليون يعانون من مجاعة هائلة واضطرابات سياسية .