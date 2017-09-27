ترامب يطالب الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على فنزويلا
طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اثر لقائه رئيس الوزراء الاسباني ماريانو راخوي في البيت الابيض أمس الثلاثاء الاتحاد الأوروبي الى فرض عقوبات على في فنزويلا.
وأوضح ترامب أن نظام مادورو اشتراكي وقمعي و المواطنون الفنزويليون يعانون من مجاعة هائلة واضطرابات سياسية .
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 778 ] نشر منذ 42 دقيقة
هههههههههههههه هل الاتحاد الاوروبى منظمة تابعة لك او الى امريكا كى تتلقى منك التعليمات والاوامر ؟
أم هى منظمة ذات سيادة ومنظمة مستقلة وحرة ؟
لقد سبق ان طلبت أمريكا من الاتحاد الاوروبى من سنوات بفرض عقوبات على كوبا مرارا وتكرارا ولكن لا مستجيب ومعلومة للقراء الاعزاء معظم الاستثمارات السياحية و التصنيعية (صناعة السيجار الفاخر) يتم بتمويل من دول أوروبية مثل فرنسا وهولندا و بلجيكا وقد شاهدت بعينى المنتجعات السياحية الفاخرة فى شمال جزيرة كوبا وهى بتمويل من شركات فرنسية كبرى فهل قادة الاتحاد الأوروبي سوف يستمعون لك بفرض عقوبات على في فنزويلا !!
وبذلك يعطون الفرصة للصين للاستثمار فى فنزويلا والاحلال محلهم فى فنزويلا ؟؟؟