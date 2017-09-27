بالفيديو.. فوز الهلال على بيروزي يتصدر أخبار الإذاعة المدرسية

ماجد محمد(صدى):

تصدر خبر فوز الهلال، على نظيره بيروزي الإيراني، أخبار الإذاعة المدرسية في إحدى مدارس المملكة.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر طلبة إحدى مدارس المملكة، يلقي نشرة أخبار الإذاعة المدرسية، وتصدر خبر فوز الهلال، واقترابه من نهائي البطولة الأقوى في آسيا، النشرة.

وأشاد نشطاء مواقع التواصل بالنشرة الإخبارية، وفي القلب منها خبر فوز الهلال، مؤكدين أن الهلال مصدر فخر للسعوديين.

حقق فريق نادي الهلال فوزا ساحقا على نظيره بيروزي الإيراني، بأربعة أهداف مقابل لا شيء، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد محمد بن زايد بالإمارات، في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وتقدم اللاعب عمر خربين في الدقيقة 31 بالهدف الأول من رأسية في شباك بيروزي، وفي الدقيقة 40 أحرز اللاعب ياسرالشهراني الهدف الثاني، لينتهي الشوط الأول بتقدم الهلال بهدفين.

ومع انطلاق صافرة الشوط الثاني، ظل الهلال مسيطرا على القاء بعدة هجمات، فيما شهدت الدقيقة 48 البطاقة الصفراء الثانية والحمراء على اللاعب عبدالله عطيف، ولم يتأثر الهلال بخروج عطيف، ليتقدم اللاعب عمر خربين بالهدف الثالث في الدقيقة 54 من عمر المباراة، ما أعطى ثقة كبيرة للاعبين.

وقبل انتهاء الوقت الأصلي بدقيقة واحدة تقدم اللاعب عمر خربين بالهدف الرابع ، ليحتسب الحكم دقيقتين وقتا بدلا من الضائع، قبل أن يطلق صفارة نهاية المباراة بفوز الزعيم .

