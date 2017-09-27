وقف استقدام المهندسين نهائيا.. وشرط واحد للاستعانة بالوافدين
أعلنت هيئة المهندسين، وقف استقدام المهندسين الوافدين الذين تقل خبرتهم المهنية عن خمس سنوات، بشكل نهائي، بدأ من 1 / 1 / 2018 م.
ومنحت الهيئة الشركات الهندسية الوطنية المرتبطة بمشاريع عاجلة، مهلة 3 أشهر، تنتهي بنهاية عام 2017، لإنهاء إجراءات المهندسين الوافدين الذين تقدّموا بطلب استقدامهم قبل صدور القرار.
وشدّدت الهيئة على أنه ابتداءً من يناير المقبل، لن تكون هناك أيّ استثناءات بهذا الخصوص، لافتة إلى أن الخبرة المطلوبة من المهندسين الوافدين يجب أن تكون في مجال الهندسة وموثّقة، ويتحمّل المهندس تبعات عدم التطابق في أيّ خبرات مقدمة.
ويهدف القرار إلى إتاحة الفرصة للمهندسين السعوديين، وإيجاد فرص عمل لهم بالقطاع الهندسي في القطاعات الحكومية والخاصة، وتمكينهم وإكسابهم الخبرات بالمجالات الهندسية في سوق العمل.
وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، قد اتفقت مع الهيئة السعودية للمهندسين، على إيقاف استقدام المهندسين الوافدين ممّن تقل خبرتهم المهنية عن خمس سنوات، إضافة إلى إلزام المهندسين الوافدين المستقدمين باختبار مهني، ومقابلة شخصية، عن طريق الهيئة، للتأكّد من إلمام المهندس الوافد بالمهنة وتخصّصه.
يأتي هذا القرار بعد قرار سابق من هيئة المهندسين، وتمّ تطبيقه قبل عدة أشهر، وذلك باشتراط خبرة ثلاث سنوات، ومقابلة شخصية، واختبار مهني، كحد أدنى لأيّ وافد يُستقدم للعمل في المملكة.
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 4258 ] نشر منذ 1 ساعة
شي مِنــــــــتازالمــــــناتــيز قواهم الله .👍.👍🏽.
سلمان الروسان[ عدد التعليقات: 165 ] نشر منذ 50 دقيقة
يقولي احد الاصدقاء المصريين
مهنتين في مصر ثلاث ارباع المصريين اللي يجون السعوديه عليها اما مزورين شهاداتهم او خبراتهم ونادر ما تجد مصري شهادته وخبراته صحيحه فيها
هي مهنتي المحاماة والهندسه
شطرطون[ عدد التعليقات: 128 ] نشر منذ 49 دقيقة
لا توجد أي عوائق بخصوص الوافد وقدرته على التحايل وتخطي هذا الشرط بتقديم مايثبت من سنوات خبرة .
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 778 ] نشر منذ 25 دقيقة
للامانة خمس سنوات ليست خبرة كافية على الاطلاق وكنت فى تعليق سابق طالبت هيئة المهندسين السعودية بوقف استقدام المهندسين الوافدين الذين تقل خبرتهم المهنية عن عشر سنوات بشكل نهائي بدأ من 1 / 1 / 2018
وأن تكون الخبرة المطلوبة من المهندسين الوافدين يجب أن تكون في مجال الهندسة وموثّقة من الخارجية والغرفة التجارية ونقابة المهندسين بالدولة التابع لها الوافد ويتحمّل المهندس تبعات عدم التطابق في أيّ خبرات مقدمة
منه كما يتم عقد أمتحان قدرات شفهى وتحريرى فى المجال الهندسى للوافد ويعقد شهريا للوافدين الجدد بمقر هيئة المهندسين السعودية ويكون أجتياز الامتحان هو الفيصل فى قبول أو رفض الوافد الجديد.
وشكرا