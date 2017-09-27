أنباء عن إصابة المحلل مدني رحيمي بجلطة دماغية

نواف السالم(صدى):

أفادت مصادر إن المحلل التليفزيوني ولاعب الاتحاد السابق مدني رحيمي (70 عامًا)، أصيب أمس الثلاثاء، بجلطة دماغية نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات الخاصة بجدة.

وقالت المصادر أن أعراض الإصابة بدأت بعد تعرض رحيمي لإرهاق كبير أثناء وجوده في مدينة الرياض للمشاركة في أحد البرامج الرياضية التلفزيونية،

ولفتت المصادر إلى أنه قضى يومين في مستشفى بالرياض قبل أن يعود إلى جدة وتسوء حالته الصحية.

من جانبهم، نشر عدد من الإعلاميين الرياضيين تغريدات دعوا فيها لرحيمي بالشفاء العاجل، كما أشار بعضهم إلى أن حالته الصحية استوجبت إدخاله للعناية المركزة.