” فيفا ” يشيد برباعية الهلال: يصنع التاريخ ويقترب من النهائي

ماجد محمد(صدى):

أشاد الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” ، عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، بفوز الهلال على الفريق الإيراني بيرسبوليس برباعية نظيفة، رغم لعب الهلال من بداية الشوط الثاني ناقص العدد بعد طرد عبدالله عطيف.

وقال الموقع الرسمي في تغريدة: الهلال يسيطر ويتفوق ويفوز برباعية تاريخيه، بعشرة لاعبين على بيرسبوليس، ويصبح على مشارف نهائي دوري أبطال آسيا.

وأشاد موقع ” فيفا ” بلاعب الهلال المحترف السوري عمر خربين؛ وهدّاف الفريق حالياً بعد نجاحه في تسجيل ” هاتريك ” أمام الفريق الإيراني ليقود الهلال لفوز كاسح.