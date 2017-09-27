” فيفا ” يشيد برباعية الهلال: يصنع التاريخ ويقترب من النهائي
أشاد الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” ، عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، بفوز الهلال على الفريق الإيراني بيرسبوليس برباعية نظيفة، رغم لعب الهلال من بداية الشوط الثاني ناقص العدد بعد طرد عبدالله عطيف.
وقال الموقع الرسمي في تغريدة: الهلال يسيطر ويتفوق ويفوز برباعية تاريخيه، بعشرة لاعبين على بيرسبوليس، ويصبح على مشارف نهائي دوري أبطال آسيا.
وأشاد موقع ” فيفا ” بلاعب الهلال المحترف السوري عمر خربين؛ وهدّاف الفريق حالياً بعد نجاحه في تسجيل ” هاتريك ” أمام الفريق الإيراني ليقود الهلال لفوز كاسح.
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 2218 ] نشر منذ يوم واحد
لعب جماعي و لعب نظيف و الف مبروك للزعيم
مرسيدس[ عدد التعليقات: 23 ] نشر منذ 36 دقيقة
الف مبروك لكم يا سنافري نتمنى تكون جولتكم القادمه ممتازه ونتمنى منكم عدم مغادرة قرية السنافر حتى يؤذن لكم احبكم ياسنافر❤❤❤❤❤