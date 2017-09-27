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    سبتمبر

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  3. دخل عليهم ضيف غير متوقع

دخل عليهم ضيف غير متوقع




3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2036 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يخلف على عقولكم
احد يمزح مع ذيب متوحش
انا اشهد ان الناس عقلها صار
زبالة

[ عدد التعليقات: 525 ] نشر منذ 2 ساعتين

رحم الله الامام الشافعي
القائل
لكل داء دواء يستطب به
الا الحماقة اعيت من يداويها

[ عدد التعليقات: 2208 ] نشر منذ 55 دقيقة

اخذو عقل المسكين

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