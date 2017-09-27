دخل عليهم ضيف غير متوقع

الأربعاء 27
سبتمبر
الله يخلف على عقولكم
احد يمزح مع ذيب متوحش
انا اشهد ان الناس عقلها صار
زبالة
رحم الله الامام الشافعي
القائل
لكل داء دواء يستطب به
الا الحماقة اعيت من يداويها
اخذو عقل المسكين
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ساحر الكلمة[ عدد التعليقات: 2036 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يخلف على عقولكم
احد يمزح مع ذيب متوحش
انا اشهد ان الناس عقلها صار
زبالة
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 525 ] نشر منذ 2 ساعتين
رحم الله الامام الشافعي
القائل
لكل داء دواء يستطب به
الا الحماقة اعيت من يداويها
كجمغلو[ عدد التعليقات: 2208 ] نشر منذ 55 دقيقة
اخذو عقل المسكين