72 قتيلاً حصيلة ضحايا إعصار إيرما

فلوريدا - الولايات المتحدة(صدى):

وصلت حصيلة الضحايا جراء اعصار إيرما الذي ضرب فلوريدا جنوب الولايات المتحدة في العاشر من الشهر الجاري إلى 72 قتيلا.

وقضى معظم الضحايا غرقا أو نتيجة صدمات ناجمة في بعض الحالات عن حوادث سير أو تسمم بأول أكسيد الكربون، وهو ما يحصل غالبا عند استخدام مولدات للكهرباء داخل المنازل.

كما أدى الإعصار ” إيرما ” إلى مقتل ما لا يقل عن أربعين شخصا في الكاريبي، ما يرفع حصيلته الإجمالية إلى 112 قتيلا على الأقل.