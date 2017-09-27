72 قتيلاً حصيلة ضحايا إعصار إيرما
وصلت حصيلة الضحايا جراء اعصار إيرما الذي ضرب فلوريدا جنوب الولايات المتحدة في العاشر من الشهر الجاري إلى 72 قتيلا.
وقضى معظم الضحايا غرقا أو نتيجة صدمات ناجمة في بعض الحالات عن حوادث سير أو تسمم بأول أكسيد الكربون، وهو ما يحصل غالبا عند استخدام مولدات للكهرباء داخل المنازل.
كما أدى الإعصار ” إيرما ” إلى مقتل ما لا يقل عن أربعين شخصا في الكاريبي، ما يرفع حصيلته الإجمالية إلى 112 قتيلا على الأقل.
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 505 ] نشر منذ 47 دقيقة
يوووه
شكله مرعب جدا
سبحان الله وبحمدة
سبحان الله العظيم
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 773 ] نشر منذ 33 دقيقة
تلك عموما مؤشرات لا تبشر بالخير للمنطقة من أعاصير مدمرة الى زلازل مدمرة بالمكسيك وضرب المكسيك الاسبوع الماضى زلزلين مدمرين وبالمناسبة يوجد الآن تقارير تتحدث عن مؤشرات زلازل قوية على الحدود بين المكسيك وكاليفورنيا على طول خط صدع سان أندرياس.