بالفيديو.. ولي أمر طالب يتعمد صدم معلم بسيارته

لندن(صدى):

أقدم ولي أمر طالب علة صدم معلم بمدرسة ابنه بعدما وقف أمامه ليمنعه من دخول المدرسة بسيارته في إحدى مدارس جيلدفورد اللندنية .

وتعود الواقعة عندما حاول ولي أمر طالب دخول المدرسة فقام المعلم بمنعه من الدخول بسيارتخ ، فما كان من الأول إلا أن واصل السير ليحمله فوق مقدمة سيارته، ويطيح به متسببا في إصابته.

وقضت محكمة جيلدفورد بالسجن 10 شهور لولي الأمر المسئول عن الحادث بعدما أقر في جلسة بقيادته بتهور وتسببه في إصابة المعلم.

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