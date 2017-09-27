بالصور.. برامج وفعاليات مكثفة بتقنية الجوف بمناسبة اليوم الوطني

علي العنزي(صدى):

في ذكرى أعظم مناسبة سنوية تاريخية تمر على هذه البلاد وهي ذكرى توحيد المملكة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه – وتحت شعار ” شباب ورؤية وطن ” وبرعاية المهندس محمد الوشيح عميد الكلية, نظمت الكلية التقنية بالجوف خلال هذا الأسبوع عددًا من البرامج و الفعاليات التي تهدف الى تقوية الترابط و الاخاء وتعزيز مفهوم الانتماء الوطني والاحتفال ودلالاته الثقافية والوطنية على نفوس أبناء البلد الواحد.

وقامت الكلية بتوزيع هدايا تذكارية ومطبوعات وملصقات عن اليوم الوطني على متدربي الكلية ومنسوبيها وتوزيع الهدايا والورود على المارة على طريق المطار بالتعاون مع مرور دومة الجندل وتنظيم حفل اليوم الوطني بالكلية والذي اشتمل على مسابقات وجوائز وكلمات وقصائد وطنية وحملة للتبرع بالدم بالتعاون مع صحة الجوف وحملة تنظيف وتشجير الكلية وجولات على رجال الأمن و المرور و الدوريات وأمن الطرق المرابطين في الميدان لتوزيع الهدايا والورود والإعلام وتهنئتهم بالمناسبة الغالية.

وقام متدربو الكلية بمبادرة نظافة بيوت الله وتنظيم زيارة للمدارس واستقبالهم بالكلية وزيارة للمرضى المنومين بمستشفى الأمير متعب بن عبد العزيز ونزلاء مركز التأهيل الشامل بالجوف لتقديم التهنئة والأعلام والورود وتنظيم المعسكر الكشفي للاحتفال باليوم الوطني بالكلية وزيارات رسمية الى مدير جوازات الجوف ومدير الشؤون الصحية بالجوف لتقديم التهنئة بهذه المناسبة الغالية وبحث عدد من الموضوعات المشتركة بين الكلية و الجهات الحكومية المستفيدة من مخرجاتها.

ورفع منسوبو الكلية ومن شاركهم الاحتفالات خالص التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهم الله – وللشعب السعودي الكريم بهذه المناسبة الغالية على قلوبنا ، داعين الله أن يحفظ البلاد من كل مكروه و أن يديم عليها نعمة الأمن والأمان .