سعوديات يؤسسن أول فريق نسائي لكرة القدم
شكلت شذى بالطو الطالبة بجامعة جورج ميسن بولاية فرجينيا، أول فريق نسائي في رياضة كرة القدم يتكون من 14 لاعبة من النادي السعودي بالجامعة.
وقامت الطالبة بالإدارة الصحية والمسؤولة الاجتماعية عن النادي السعودي بتشكيل الفريق بدعم من الرئيسة السابقة ومستشارة النادي السعودي الحالي فرح السفياني الفكرة، بعدما طرحتها على الأميرة ريما بنت بندر، خلال ملتقى مسك الدولي في نيويورك الأسبوع الماضي ورحبت بها وتم تنفيذها فورا، وفقا لصحيفة عكاظ.
وشارك الفريق السعودي النسائي في بطولة الجامعة وخاض مباراة ودية ضد فريق أمريكي من مجموعة ” ألفا كابا ” وانتهت المباراة بالتعادل.
وكانت المباراة الودية بمثابة بداية تجريبية لمعرفة مدى المهارات وكيفية تطويرها؛ إذ قامت إدارة النادي السعودي بجورج ميسن، بالعمل على إنجاح هذا المشروع من خلال تكريسه وجعل البطولة على مستوى الولايات ويضم فرقا رياضية سعودية نسائية.
وحظيت الخطوة بدعم رئيس النادي السعودي في الجامعة حمدان البلوي، ويتم العمل حالياً على تكوين فريقين نسائيين سعوديين في رياضتي كرة السلة والتنس.
،[ عدد التعليقات: 2060 ] نشر منذ 1 ساعة
شذي بالطو …؟ سعوديه …!
محمد كوت
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 492 ] نشر منذ 1 ساعة
يا ليت تحضرون المدرب
كارلوس البرتو بريرا
لتدريبكن
ابو عمار[ عدد التعليقات: 13150 ] نشر منذ 47 دقيقة
طيب مبروك
بنت الديرة[ عدد التعليقات: 593 ] نشر منذ 45 دقيقة
يابنت بالطو مدري بنطلون لايمكن لوحدة زيك انتي وامثالك ان تمثل البنت السعوديه انتي بنت عز وشبع وانفتاح وحطي تحت هذه الكلمه سبعين خط ولايمكن ان تمثلون البنت السعوديه اي نعم هناك احتياجات للبنت السعوديه تطالب بها لاكن ليست الاحتياجات كما تروجونها انتم لمصالحكم الخاصه من كور ةلقيا دة سياره وسفر دون محرم وكشف الوجه ووووالخ خرابيطكم احتياجاتنا الوظيفه المحترمة وحفظ حقوقنا المادية والمعنويه استقلالها بحقوقها دون تدخل من احد حرية الراي والاختيار في حياتها الخاصة توفير سبل العيش لها ولاولادها اذا كانت ارمله اومطلقه علاجها بالمستشفيات الكبرى بالمملكه اوخارجها اذا دعى الامر البنت السعودية الغالب ماعندها عمل منين تجيب السيارة الي تبغونها تقودها والبنت السعوديه حتى حقوقها الشرعيه من حق ابوها او زوجها ماتاخذها وانتوا تبونها تلعب كوره البنت السعوديه تطالب بحقوقها الشرعية حسب ماجاء في القران والشريعة فقط لاغير اما حقوقكم انتم فلا يعود علينا باي نفع بل العكس انتم لكم دينكم ولي دين