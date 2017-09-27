سعوديات يؤسسن أول فريق نسائي لكرة القدم

عادل الحربي(صدى):

شكلت شذى بالطو الطالبة بجامعة جورج ميسن بولاية فرجينيا، أول فريق نسائي في رياضة كرة القدم يتكون من 14 لاعبة من النادي السعودي بالجامعة.

وقامت الطالبة بالإدارة الصحية والمسؤولة الاجتماعية عن النادي السعودي بتشكيل الفريق بدعم من الرئيسة السابقة ومستشارة النادي السعودي الحالي فرح السفياني الفكرة، بعدما طرحتها على الأميرة ريما بنت بندر، خلال ملتقى مسك الدولي في نيويورك الأسبوع الماضي ورحبت بها وتم تنفيذها فورا، وفقا لصحيفة عكاظ.

وشارك الفريق السعودي النسائي في بطولة الجامعة وخاض مباراة ودية ضد فريق أمريكي من مجموعة ” ألفا كابا ” وانتهت المباراة بالتعادل.

وكانت المباراة الودية بمثابة بداية تجريبية لمعرفة مدى المهارات وكيفية تطويرها؛ إذ قامت إدارة النادي السعودي بجورج ميسن، بالعمل على إنجاح هذا المشروع من خلال تكريسه وجعل البطولة على مستوى الولايات ويضم فرقا رياضية سعودية نسائية.

وحظيت الخطوة بدعم رئيس النادي السعودي في الجامعة حمدان البلوي، ويتم العمل حالياً على تكوين فريقين نسائيين سعوديين في رياضتي كرة السلة والتنس.