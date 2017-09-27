5 حالات لفصل الموظف من الجهة الحكومية
أتاحت التعديلات التي وافق عليها مجلس الشورى على نظام الخدمة المدنية خلال جلسته أمس الثلاثاء، الحق للجهة الحكومية إمكانية فصل الموظف في عدد من الحالات.
وأعطت التعديلات إمكانية فصل الموظف حال إلغاء الوظيفة التي كان يشغلها، وفق الضوابط التي يحددها مجلس الوزراء، أو أن يكون الفصل بعد الحصول على درجة الأداء الوظيفي غير المرضي 3 مرات متتالية، وإمكانية إنهاء خدمات الموظف عند عدم تنفيذ قرار النقل من دون عذر مشروع خلال 15 يوماً من تاريخ إبلاغه، وأن يتم الفصل بأمر ملكي وبقرار من مجلس الوزراء، وفقا لصحيفة المدينة.
وشملت أيضا إنهاء خدمات الموظف حال غيابه دون عذر شرعي 15 يوماً متواصلة، أو 30 يوماً متفرقة خلال السنة السابقة لإصدار قرار إنهاء الخدمة.
،[ عدد التعليقات: 2060 ] نشر منذ 2 ساعتين
عزالله بيكثرون العاطلين ، ليه طيب النظام بس علي الموظف
والوزير والمسئول ليه مايطبق عليه القرار
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 492 ] نشر منذ 1 ساعة
الموظف المحترم
يحترم يفرض احترامه ع خشم الجميع
واظب حضور انصراف
اطعم اولادك حلال
حلل راتبك ربي يبارك لك في عمرك وذريتك
لكن تلف وتدور فيه البديل الف يتمنى الوظيفة
عبدالرحمن القحطاني[ عدد التعليقات: 209 ] نشر منذ 32 دقيقة
قل الاجنبي ولا تروح للمسؤل ولا الوزير لان الاجنبي في بلدنا فالها على الاخر
علي[ عدد التعليقات: 70 ] نشر منذ 20 دقيقة
كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان ** سبحان الله وبحمدة ** سبحان الله العظيم **