هددته بالخلع فطعنها حتى الموت وسط ذهول ابنيهما

الجزائر(صدى):

هددت سيدة، زوجها بالخلع للكف عن تصرفاته نحوها بعدما اشتبكا أمام إحدى المدارس، إلا أنها لم تكن تعلن أنه مجرد التهديد سيكلفها حياتها.

واهتزت محيط مدرسة في مدينة عنابة الجزائرية، صبيحة الأحد، على وقع جريمة قتل بشعة راحت ضحيتها امرأة ” 27 عاما ” كانت في انتظار ابنيها، حين تلقت طعنات غادرة بسكين في مختلف أنحاء جسمها على يد زوجها بعد خلافات نشبت بينهما دفعتها لتهديده بطلب الخلع.

وفوجئت المرأة بقدوم زوجها طالبا منها الكف عن تصرفاتها والعودة إلى منزلها، لكنها أكدت عزمها توكيل محام للبدء في إجراءات الخلع، فجنّ جنون الزوج الذي توجه نحو منزله العائلي وأحضر سكينا وعاد حيث ترك زوجته ووجه لها طعنات بمختلف أنحاء جسمها وفرّ هاربا تاركا الضحية ساقطة على الأرض تتخبط في بركة من الدماء وسط ذهول الأساتذة والتلاميذ، وفقا لصحيفة عكاظ.