هددته بالخلع فطعنها حتى الموت وسط ذهول ابنيهما
هددت سيدة، زوجها بالخلع للكف عن تصرفاته نحوها بعدما اشتبكا أمام إحدى المدارس، إلا أنها لم تكن تعلن أنه مجرد التهديد سيكلفها حياتها.
واهتزت محيط مدرسة في مدينة عنابة الجزائرية، صبيحة الأحد، على وقع جريمة قتل بشعة راحت ضحيتها امرأة ” 27 عاما ” كانت في انتظار ابنيها، حين تلقت طعنات غادرة بسكين في مختلف أنحاء جسمها على يد زوجها بعد خلافات نشبت بينهما دفعتها لتهديده بطلب الخلع.
وفوجئت المرأة بقدوم زوجها طالبا منها الكف عن تصرفاتها والعودة إلى منزلها، لكنها أكدت عزمها توكيل محام للبدء في إجراءات الخلع، فجنّ جنون الزوج الذي توجه نحو منزله العائلي وأحضر سكينا وعاد حيث ترك زوجته ووجه لها طعنات بمختلف أنحاء جسمها وفرّ هاربا تاركا الضحية ساقطة على الأرض تتخبط في بركة من الدماء وسط ذهول الأساتذة والتلاميذ، وفقا لصحيفة عكاظ.
نديم البدر[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 2 ساعتين
النبي صلي الله علية وسلم تعوذ من قهر الرجال
اسال الله لها الرحمة
ابو عمار[ عدد التعليقات: 13150 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا حول و لا قوة الا بالله
الله لا يوفقه الحقير
الله يكون بعون الابناء
راس دبوس[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 2 ساعتين
انا لله وانا اليه راجعون
ولا حول ولا قوة الابالله
اللهم اصلح احوال المسلمين
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 492 ] نشر منذ 2 ساعتين
اعوذ بالله من زوج سيئ الأخلاق والمعشر
اللهم ارحمها برحمتك يار ب العالمين
مروه[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 2 ساعتين
الاحكام الفوضويه هي السبب التي تستند على شكل المراة ومكياجها بدل الاستناد على كتاب الله وسنة ورسوله
كان زمان[ عدد التعليقات: 1503 ] نشر منذ 1 ساعة
ربما السبب أقوى من الفعل …
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 4245 ] نشر منذ 14 دقيقة
لا حول ولا قوة الابالله . اللهم ارحمها برحمتك يار ب العالمين . انا لله وانا اليه راجعون .
مدااوم وفااااضي[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 10 دقائق
تستاهل والله يرحمها .. قال لها زوجها روحي البيت المفروض تتقلع وتروح البيت مو تجلس تسوي لها زحمه وجنان قدام البشرر