بكل لغات العالم.. المملكة تسمح للمرأة بقيادة السيارة
احتفت وزارة الخارجية، بالأمر السامي القاضي بالسماح للمرأة بقيادة السيارة، والذي صدر أمس الثلاثاء، بنشر إنفوجرافيك للأمر السامي بمختلف لغات العالم.
ونشرت الوزارة الإنفوغراف عبر حسابها الرسمي في موقع ” تويتر “، وهو عبارة عن صورة لامرأة تقود سيارتها وكتب عليها بمختلف اللغات عبارة ” المملكة العربية السعودية تسمح للمرأة بقيادة السيارة “.
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1041 ] نشر منذ 1 ساعة
دام عزك يابو فهد
ودام عزك ياوطن
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 4224 ] نشر منذ 35 دقيقة
طيب نصبر ونشوف التعليقات . وبعدين راح اعلــــق . أو أتعَــــلَق .🏗.😅😂.
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 1431 ] نشر منذ 28 دقيقة
مو مشكله اللي مايبي بناته يسوقون يجيب لهم سائقه تودي وتجيب وتخدم في البيت ويريح راسه-