بكل لغات العالم.. المملكة تسمح للمرأة بقيادة السيارة

حمود العنزي(صدى):

احتفت وزارة الخارجية، بالأمر السامي القاضي بالسماح للمرأة بقيادة السيارة، والذي صدر أمس الثلاثاء، بنشر إنفوجرافيك للأمر السامي بمختلف لغات العالم.

ونشرت الوزارة الإنفوغراف عبر حسابها الرسمي في موقع ” تويتر “، وهو عبارة عن صورة لامرأة تقود سيارتها وكتب عليها بمختلف اللغات عبارة ” المملكة العربية السعودية تسمح للمرأة بقيادة السيارة “.