بالفيديو.. مواطن يحول منزله لمضافة لعابري الطريق بحائل

علي العنزي(صدى):

حول المواطن عواد الهزيم من منطقة حائل، منزله إلى مضافة دائمة تستقبل عابري الطريق الذي يقع عليه منزله، معبراً عن سعادته بهذا الأمر الذي أكسبه علاقات متنوعة.

وأكد الهزيم، أنه أقام بمنزله هذا قبل أكثر من 15 عاماً، ورصد الكثير من عابري هذا الطريق الرئيسي الذي يقع عليه منزله، ووضع في البداية بيت شعر أمام المنزل ووجد إقبالاً كبيراً عليه، ليقرر بعدها تحويله لمضيف دائم.

وأوضح عواد أن هذا المضيف أكسبه علاقات أخوية مختلفة مع مواطنين سعوديين وخليجيين، مشيراً إلى أن استقبال عابري الطريق أصبح أمراً يومياً حيث لا يمر يوم دون أن يستقبل فيه ضيف.

وبيّن أنه استقبل في مضيفه أشخاصاً من جميع المستويات، سواء كانوا أمراء أو وزراء أو سفراء، أو مواطنين أو مقيمين في المملكة أو من الدول الخليجية.