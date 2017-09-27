مقتل مصلين بتفجير نفذته انتحارية داخل مسجد في نيجيريا

بوجا(صدى):

قتل خمسة مصلين وأصيب ثلاثة آخرون بجروح في تفجير استهدف مسجدا في شمال شرق نيجيريا ونفذته امرأة انتحارية، بحسب ما أعلن لوكالة فرانس برس مسؤولون في ميليشيا محلية تساند الجيش في حربه ضد متمردي جماعة بوكو حرام الإرهابية.

وقع التفجير قرابة الساعة الخامسة فجرا بالتوقيت المحلي، في مسجد بمدينة ديكوا الواقعة على بعد 90 كلم تقريبا من مايدوغوري عاصمة ولاية بورنو.

ويقول قيادي في الميليشيا نفسها ويدعى عمر آري إنه بعيد هذا التفجير قامت انتحارية ثانية بتفجير نفسها في المدينة نفسها ولكن من دون وقوع إصابات، مشيرا إلى أن جنودا كانوا يتولون نقطة تفتيش شكّوا بالمرأة فأمروها بالتوقف من أجل تفتيشها لكنها فجرت نفسها.