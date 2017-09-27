آل مشيط: السماح بقيادة المرأة أغلى هدية من ملك الحزم للمواطنات

عادل الحربي(صدى):

وصفت عضو مجلس الشورى رئيسة اللجنة الصحية الدكتورة منى آل مشيط، القرار السامي باعتماد تطبيق أحكام المرور ولائحته التنفيذية على الذكور والإناث على حد سواء بأغلى هدية من ملك الحزم لبنات الوطن في الذكرى الـ ٨٧ لتوحيد مملكتنا الغالية.

وأوضحت آل مشيط، في تصريحات صحفية، “حق لنا أن نفخر ونفاخر بوطننا، بملكنا، بولي عهدنا، وتأتي هذه الخطوة المهمة استمراراً لدعم القيادة الرشيدة للمرأة السعودية التي حظيت وما زالت بثقة وبدعم يعزز مكانة المرأة السعودية فدخولها في عضوية مجلس الشورى والانتخابات البلدية وتبوؤها لعدد من المناصب القيادية الحكومية وفي القطاع الخاص “.