حرائق تجتاح كاليفورنيا وتجبر 1500 شخص على الفرار

واشنطن(صدى):

تكافح أطقم الإطفاء حريق غابات كبيرا في جنوب كاليفورنيا دمرت مبنى واحدا على الأقل وأجير 1500 شخص على الفرار من منازلهم.

وأفادت إدارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا بأن ما يعرف بحريق كانيون، الذي اندلع بعد ظهر الاثنين في مرتفعات سانتا آنا شرقي لوس انجليس، أدى إلى احتراق ما يزيد على ألفي فدان بحلول صباح الثلاثاء.

وأضافت الوكالة أنه تم استدعاء نحو 900 من أفراد مكافحة الحرائق لحماية المنازل في مدينة كورونا وما حولها تساعدهم في ذلك طائرات تسقط المياه والجرافات.

واندلع الحريق كانيون أثناء موسم الحرائق في أنحاء الغرب الأميركي.