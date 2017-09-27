مدير جامعة الطائف: السماح بقيادة المرأة للسيارة يعالج مشكلات اجتماعية كثيرة

عبدالعزيز القثامي(صدى):

أشاد مدير جامعة الطائف الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، بالأمر السامي الكريم، باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية بما فيها إصدار رخص القيادة على الذكور والإناث على حد سواء.

وأشار معاليه في تصريح صحفي، إلى ما نص عليه الأمر السامي الكريم من الإشارة إلى ما يترتب من سلبيات من عدم السماح للمرأة بقيادة المركبة والايجابيات المتوخاة من السماح لها بذلك، وكذلك التأكيد على مراعاة تطبيق الضوابط الشرعية اللازمة والتقيد بها، فضلاً عن الاستناد إلى آراء أعضاء هيئة كبار العلماء الذين أكد غالبيتهم عدم الممانعة في السماح بقيادة المرأة.

كما نوه بما نص عليه الأمر السامي بتأكيد أن الدولة هي بعون الله حارسة القيم الشرعية والمحافظة عليها ورعايتها في قائمة أولوياتها سواء في هذا الأمر أو غيره، وأنها لن تتوانى في اتخاذ كل ما من شأنه الحفاظ على أمن المجتمع وسلامته.

وأكد الدكتور زمان أن الأمر جاء ليعالج قضية اجتماعية مهمة، كون كثير من الأسر السعودية تعتمد كلية على دور المرأة كولية أمر مسؤولة عن تربية إعالة أبنائها، فضلاً عن الحاجة إلى دور المرأة كمساند للرجل في تلبية احتياجات الأسر في حال غياب الزوج ونحو ذلك .