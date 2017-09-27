بالفيديو.. السورية المعنفة تكشف تفاصيل اعتداء طليقها البحريني عليها

المنامة(صدى):

ذكرت الزوجة السورية المعنفة، زهراء صبحي، تفاصيل اعتداء طليقها البحريني عليها بطريقة وحشية في المنزل، عقب الحكم لها بحضانة الأطفال والنفقة.

وأكدت الزوجة في لقاء مع ” العربية ” من المستشفى الذي تعالج فيه، أن زوجها رفع قضية طلاق عليها بالمحكمة، وحكم لها القضاء بحضانة الأطفال والنفقة، ولم تكن موجودة بالمحكمة وقت النطق بالحكم.

وأشارت إلى أن زوجها حضر لها في البيت يريد قتلها أو أن تتنازل عن النفقة والحضانة، وقال لها صراحة إنه سيقتلها، وضربها بعنف، حتى تورم وجهها، وسقطت، فاعتقد أنها ماتت، ولاذ بالفرار مع طفلتهما، 4 سنوات، والتي حاولت منعه من ضربها.

وأوضحت أن الحكومة البحرينية لم تقصر معها، وعالجتها، إلا أنها تشعر بالخوف على حياتها من طليقها، لأنه يهددها بالقتل بشكل دائم، وهناك حراسة مشددة على غرفتها في المستشفى.