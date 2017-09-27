تيلرسون في بكين الخميس تمهيدًا لزيارة ترامب

واشنطن(صدى):

يزور وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، العاصمة الصينية بكين، الخميس المقبل، لبحث تفاصيل زيارة الرئيس الأمريكي دونالد نرامب، المرتقبة للمنطقة، فضلًا عن مستجدات الأزمة مع كوريا الشمالية.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر نورت، في بيان أمس الثلاثاء، إن زيارة تيلرسون، التي تعد الثانية للصين منذ تقلده منصبه، في وقت سابق من العام الجاري، ستستمر بين 28 سبتمبر الجاري ومطلع أكتوبر المقبل، ” للقاء عدد من كبار القادة الصينيين “.

وأضافت أن تيلرسون ” سيبحث عدد متنوعا من القضايا، بينها الرحلة المخططة للرئيس ترامب لزيارة المنطقة، وسبل نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، إضافة إلى التجارة والاستثمارات “.

واعتبرت الخارجية الأمريكية أن هذه الزيارة “تؤكد التزام الإدارة الأمريكية بتوسيع وتعزيز المصالح الاقتصادية والأمنية للولايات المتحدة في منطقة آسيا- المحيط الهادئ “.