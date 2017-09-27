وفاة مشجع إيراني بسكتة قلبية بعد رباعية الهلال في بيروزي

ماجد محمد(صدى):

أفادت مواقع إخبارية إيرانية، مساء أمس الثلاثاء، بأن مشجعا إيرانيا توفي بعدما خسر فريقه بيروزي أمام نادي الهلال برباعية نظيفة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وأوضح موقع ” طرفداري “، أن ” حسين رفيعي ” من أهالي مدينة مشهد والذي يبلغ من العمر 36 عاما، ومن مشجعي نادي بيروزي توفي عقب انتهاء المباراة التي خسر فيها فريقه أمام الهلال “.

ونقل الموقع عن مصادر مقربة من أسرة المشجع، قولهم إن ” رفيعي توفي في أحد مقاهي مدينة مشهد حيث كان مع أصدقائه يشاهد المباراة “، مضيفة أن ” رفيعي أصيب بسكتة قلبية مفاجئة “.