أمير عسير: قرار قيادة المرأة يعزز الثقة في السعوديات

محمد بن طحيطح(صدى):

وصف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير ، القرار الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود – حفظه الله – ، بالتاريخي، والذي سيمكن المرأة السعودية بقيادة السيارة وفق الضوابط الشرعية والنظامية المحددة لذلك .

وأكد الأمير فيصل بن خالد أن الأمر السامي يٌعدّ خطوة مهمة تؤكد سعي خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – للنهوض بالمواطنات وفق ما يليق بهن أمام العالم ، إلى جانب الثقة بهن بصفتهن نصف المجتمع ، ومنحهن الحق المشروع في ذلك بما يساعدهن على أن يكونوا عونا للوطن في مسيرة التحول والتنمية التي تشهدها المملكة.

وأشار سموه إلى أن القرار سيحقق بمشيئة الله نتائج مهمة تنصب في صالح الاقتصاد والتنمية ، كما أنه حظي بتأييد هيئة كبار العلماء ، وسيكون وفق ضوابط محددة تضمن المناخ الآمن للنساء في قيادة السيارة بما يضمن لهن الأمن والسلامة .