رئيس الأركان الأمريكي: قدرة كوريا الشمالية على ضربنا في العمق ” مسألة وقت “

واشنطن(صدى):

حذر رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي الجنرال جوزيف دنفورد، أمس الثلاثاء، من أن قدرة كوريا الشمالية على ضرب العمق الأمريكي ” مسألة وقت، وستتمكن من ذلك خلال فترة قصيرة “، من دون تحديدها.

وشدد على أن بلاده عليها ” التعامل مع كوريا الشمالية، كما لو أنها قادرة على ضرب الداخل الأمريكي، حتى وإن لم تصل تلك المرحلة بعد “.

وأوضح دنفورد أنه بغض النظر عن الفترة، التي تحتاجها بيونج يانج للحصول على تكنولوجيا تؤهلها لضرب الداخل الأمريكي، ” علينا أن نتصرف، كما لو أنها قادرة بالفعل على ذلك، فالقضية هي مسألة وقت، وما هي إلا فترة زمنية قصيرة حتى تستطيع كوريا الشمالية الحصول على هذه القدرة “.

وأكد أن قوات بلاده تراقب كوريا الشمالية بشكل مستمر، قائلًا: ” قواتنا بكل وضوح متمركزة هناك من أجل الرد في حالة الاستفزاز أو الصراع “.