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الأمم المتحدة ترحب بقرار قيادة المرأة للسيارة

الأمم المتحدة ترحب بقرار قيادة المرأة للسيارة
حمود العنزي(صدى):

رحبت الأمم المتحدة بالأمر السامي بالسماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة الصادر أمس الثلاثاء، حيث أعرب محمد الناصري المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية، عن سعادة الهيئة بهذه الخطوة.
وأشاد الناصري بما حققته المملكة على مدى الأعوام الماضية في مجال حقوق المرأة والمتمثل في تعيين نساء في مجلس الشورى وإصدار قانون بشأن العنف الأسري.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 140 ] نشر منذ 43 دقيقة

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انا شايف حلم قبل كم يوم ان الشمس بتشرق من مغربها وقبل شروقها الليل طويل جدا

[ عدد التعليقات: 4826 ] نشر منذ 7 دقائق

الروقي الله يكفينا شرك

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