الإسكان تعلن الأقساط الشهرية لمشروعي الرياض والخرج

عادل الحربي(صدى):

دعت وزارة الإسكان، مستفيدي مشروع إسكان الرياض بزيارة مقرها لاستكمال المراحل النهائية للحجز، كما دعت لمن خصص لهم في مشروع إسكان الخرج متابعة إجراءات المعاينة والحجز.

وأوضحت الوزارة في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر: ” لمستفيدي مشروع إسكان الرياض تسعدنا زيارتكم لاستكمال المراحل النهائية للحجز بأقساط شهرية تبدأ من ١٦٦٧ ريالاً “.

وأضافت: ” نبارك لمن خصص لهم في مشروع إسكان الخرج، وتسرنا زيارتكم لمتابعة مرحلة الحجز والمعاينة، القسط الشهري يبدأ من 1724 ريالاً “.