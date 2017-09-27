مقتل قائد ميداني بميليشيا الحوثي إثر غارة للتحالف في صعدة

فهمي محمد(صدى):

لقي قائد عمليات الربوعة ومسؤول العمليات الهجومية المكنى أبو الكرار الصعدي، أمس الإثنين، مصرعه إثر غارة لطيران التحالف في مديرية باقم الحدودية شمال محافظة صعدة اليمنية.

وأكدت مصادر تابعة لوزارة الدفاع اليمنية، أمس الثلاثاء، استهداف الغارة اجتماعا كان يترأسه الصعدي في منزل بمنطقة آل زماج في المحافظة، والذي تم تدميره بالكامل فوقهم، ما أدى لسقوط 11 من عناصر الميليشيا الانقلابية بينهم القيادي الإرهابي.

كما أوضح مصدر عسكري بعمليات محور علب، أن أكثر من 50 عنصراً من الميليشيا لقوا مصرعهم، منذ مطلع الشهر الحالي في معارك بين الجيش الوطني والميليشيا الانقلابية خلال عمليات تسلل حاولوا تنفيذها باتجاه مواقع الجيش الوطني بين جبل سبحطل وتبة الخزان والتباب السود في مندبة وجبل الشعير وخشم البكرة.