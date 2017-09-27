خالد بن طلال: الحمد لله على خروج والدي ووالدتي من المستشفى

طلال الغامدي(صدى):

أعلن الأمير خالد بن طلال بن عبدالعزيز، أمس الثلاثاء، خروج والده الأمير طلال بن عبدالعزيز ووالدته من المستشفى.

وغرد الأمير خالد بن طلال، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “: ” الحمدالله على سلامة سمو سيدي الوالد.. وسمو الوالدة بعد خروجهما من المستشفى.. اللهم أرزقهما الصحة والعافية ولا تحرمني من وجودهما ورضاهما “.