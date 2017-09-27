خالد بن طلال: الحمد لله على خروج والدي ووالدتي من المستشفى
أعلن الأمير خالد بن طلال بن عبدالعزيز، أمس الثلاثاء، خروج والده الأمير طلال بن عبدالعزيز ووالدته من المستشفى.
وغرد الأمير خالد بن طلال، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “: ” الحمدالله على سلامة سمو سيدي الوالد.. وسمو الوالدة بعد خروجهما من المستشفى.. اللهم أرزقهما الصحة والعافية ولا تحرمني من وجودهما ورضاهما “.
مغرد[ عدد التعليقات: 699 ] نشر منذ 60 دقيقة
الله يمتعهم بالصحه والعا فيه ويشفى ولدك يلرب انه القادر على شفا ئه ونئنك بخروجهم يا سمو الا مير خالد