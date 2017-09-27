فشل محاولة إسرائيلية جديدة لعرقلة انضمام فلسطين إلى ” إنتربول “

القدس(صدى):

فشلت محاولة إسرائيلية جديدة لعرقلة انضمام فلسطين إلى المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ” إنتربول “، بعد أن رفضت الأخيرة اقتراحا إسرائيليا بتأجيل المسعى الفلسطيني، وفق صحيفة إسرائيلية.

وكشفت صحيفة ” جيروزالم بوست “، أمس الثلاثاء، أن ” جهود إسرائيل لإحباط محاولة فلسطين لتصبح عضوا في إنتربول واجهت انتكاسة عندما لم يوافق مجلس إدارة المنظمة، خلال اجتماع في بكين، على مشروع قرار إسرائيلي لتأجيل المحاولة “.

وأضافت أنه ” من المقرر أن تُعرض القضية على الجمعية العامة للإنتربول في الصين، الثلاثاء، حيث ستحاول إسرائيل مجددا منع هذه الخطوة “، معتبرة أن ” أحد التكتيكات الممكنة هو الشروع في نقاش حول المسائل الإجرائية، مثل خصائص الدولة التي تستحق العضوية، ثم القول إن الفلسطينيين لا يلبون المعايير. لكن لابد أن يجرى التصويت على هذا أيضا من جانب المجلس بكامل هيئته “.

ونوهت الصحيفة إلى أنه إذا قررت الجلسة العامة إجراء تصويت بشأن قبول الترشيح الفلسطيني، فستحتاج إلى موافقة ثلثي الأعضاء الـ190.

وتتألف ” إنتربول ” من عناصر شرطية تابعة لـ190 دولة، وتأسست عام 1923، وتتخذ من مدينة ” ليون ” الفرنسية مقرًا لها.