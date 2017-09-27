⁠⁠⁠⁠⁠” سي إن إن ” تعيد نشر تصريحات ولي العهد عن قيادة المرأة منذ عام ونصف

نايف السالم(صدى):

أعادت محطة ” سي إن إن ” الأمريكية، نشر تصريحات ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، حول رده على تساؤلات عن قيادة المرأة للسيارة في المؤتمر الصحفي التاريخي الذي أعلن خلاله عن رؤية المملكة 2030.

وقالت المحطة: خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الأمير محمد بن سلمان في إبريل من العام الماضي، ردّ على سؤال حول ما إذا كان سيسمح للمرأة بالقيادة.

وأوردت ” سي إن إن ” نصّ تصريح الأمير محمد حيث قال: ” لا شك أن المرأة عملها مهم جدًّا، وهي نصف المجتمع، ولا بد أن تكون فعالة ومنتجة في السعودية.. قيادة المرأة ليست قيادة دينية، بقدر ما هي قيادة لها علاقة بالمجتمع نفسه، يقبلها أو يرفضها ” .

وأضاف: ” أؤكد أن هذه مسألة لها علاقة بشكل كامل برغبة المجتمع السعودي، لا نستطيع أن نفرض عليه شيء لا يريده، لكن المستقبل تحدث فيه متغيرات، ونتمنى دائمًا أن تكون متغيرات إيجابية ” .

ويأتي تقرير ” سي إن إن ” بعد صدور الأمر السامي باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية -بما فيها إصدار رخص القيادة- للذكور والإناث على حد سواء.