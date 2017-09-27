الاتحاد السعودي يحدد آلية توثيق البطولات

نواف السالم(صدى):

قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم تحديد الآلية المتبعة لعمليات التوثيق التي ستضطلع بها الأندية والإدارات التي ستتخذ حيال توثيق بطولاتها لكرة القدم.

وذلك وفق الضوابط التالية:

-أن تتم عملية رصد البطولات بدءا من تاريخ تأسيس الاتحاد السعودي لكرة القدم في العام 1375هـ الموافق 1956م.

-وأن يتم توثيق البطولات المعتمدة رسميا في روزنامة الاتحاد السعودي، والاتحادات الإقليمية، والقارية، والدولية، بحيث لا تتضمن البطولات الودية، والصيفية، وبطولات الصداقة، والبطولات التنشيطية.

-وأن تكون البطولة المرصودة على مستوى الفريق الأول وفق لوائح البطولة في العام نفسه.

– وأن تكون البطولة المرصودة قائمة بذاتها كبطولة، وليست تصفيات مؤهلة لبطولة كبرى.

– وأن يتم الرفع بعملية الرصد لكل الأندية خلال شهر من تاريخ صدور البيان وتسلم أوراق التوثيق معتمدة إلى الأمانة العامة للاتحاد السعودي لكرة القدم.

– سيتم تشكيل فريق عمل من الهيئة العامة للرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم لمراجعة ما يصلها من توثيق لاعتمادها وأعلان نتائجها خلال شهر من بدء عملية المراجعة ” .