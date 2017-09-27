سيرين عبد النور تتساءل عن سبب غضب زوجها

نورة الشهري(صدى):

شاركت الفنانة سيرين عبد النورمحبيها عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي ” انستجرام ” ، بلقطة طريفة وعفوية لها ولزوجها اللبناني فريد رحمة، ظهر فيها زوجها وهو يعبس غاضباً في الخلف بينما هي تتصوّر على السجادة الحمراء مرتدية فستاناً أنيقا يحمل توقيع المصمم اللبناني العالميزهير مراد.

وعلّقت سيرين على الصورة التي نشرتها متساءلة عن سبب النظرة الغاضبة لزوجها، وكتبت: ” يا ريت فيني اعرف مين جائر جوزي؟ ”

يذكر أن مهرجان الجونة السينمائي تستمر فعالياته حتى يوم 29 سبتمبر الحالي.