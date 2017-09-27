بالفيديو.. منظمو حراك 15 سبتمبر المشبوه يفضحون أنفسهم

طلال الضوي(صدى):

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” مقطع فيديو، يفضح منظمي حراك 15 سبتمبر المزعوم، وتأمرهم على المملكة بأموال قطر المشبوهة.

ورصد مقطع الفيديو، اتهام أحدى الداعيات لتخريب الوطن، هدى العمري، رفيقها في العمل الشيطاني غانم الدوسري، بخداعها، موضحة انه استخدمها في التحريض، ثم رماها في الشارع على حد قولها.

وأضافت انه تم تحذيرها من غانم، لكنها لم تتصور أن يكون بهذا السلوك المشين، لكنها اكتشفت في النهاية، أنها استغلها لأهداف شخصية.

وأكدت أن غانم الدوسري، رفض مساعدتها، ومنحها الأموال المتفق عليها، لدرجة أنها أصبحت تحصل على مساعدات مالية من أحدى الكنائس في لندن، لتسد جوعها، يأتى ذلك في الوقت الذي يزعم فيه دفاعه عن حقوق المرأة.