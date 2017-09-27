بالفيديو.. منظمو حراك 15 سبتمبر المشبوه يفضحون أنفسهم
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” مقطع فيديو، يفضح منظمي حراك 15 سبتمبر المزعوم، وتأمرهم على المملكة بأموال قطر المشبوهة.
ورصد مقطع الفيديو، اتهام أحدى الداعيات لتخريب الوطن، هدى العمري، رفيقها في العمل الشيطاني غانم الدوسري، بخداعها، موضحة انه استخدمها في التحريض، ثم رماها في الشارع على حد قولها.
وأضافت انه تم تحذيرها من غانم، لكنها لم تتصور أن يكون بهذا السلوك المشين، لكنها اكتشفت في النهاية، أنها استغلها لأهداف شخصية.
وأكدت أن غانم الدوسري، رفض مساعدتها، ومنحها الأموال المتفق عليها، لدرجة أنها أصبحت تحصل على مساعدات مالية من أحدى الكنائس في لندن، لتسد جوعها، يأتى ذلك في الوقت الذي يزعم فيه دفاعه عن حقوق المرأة.
غانم استلم قيمة خيانته من #المخابرات_القطرية وسحب على رفاقه #الخونة
منظمي #خراط_١٥_سبتمبر المدعوم من #قطر يفضحون أنفسهم
حقيقة #جرذان_لندن👇 pic.twitter.com/DzaKwyyzbI
— الردع السعودي 🇸🇦 (@Alrad3sa) September 26, 2017
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1039 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههههههة
يسحب على ابو جدك ونت يا الرفلة خليك كما تزعمي من كنيسة لكنيسة
من باع وطنة لا حسافة علية
💄فوفو20💄[ عدد التعليقات: 5592 ] نشر منذ 46 دقيقة
هي ملعوب عليها وهو ملعوب عليه المستفيد هم الأعداء
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 4774 ] نشر منذ 35 دقيقة
يسحب ع ابوك ويلعنك بعد
تستاهلين ماجاك
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1039 ] نشر منذ 34 دقيقة
يعني ماغير تصورت هي وكريشتها مع غانم الكلب وورت العالم قوامها الممشوق
شقو كرشتها لا ورابطة حزام الأمان بعد بالقوة تقفل