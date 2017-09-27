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مدرب الهلال يكشف عن سر الفوز برباعية

مدرب الهلال يكشف عن سر الفوز برباعية
نواف السالم(صدى):

أكد مدرب الهلال الأرجنتيني رامون دياز، جدارة فريقه في الانتصار الذي حققه على فريق بيروزي الإيراني، وقال: ” قدم فريقي أداء قوياً توج على إثره بنتيجة كبيرة بعد الجهد الكبير الذي بذله اللاعبون في أرض الملعب ” .

وأضاف المدرب الأرجنتيني: ” السر في تحقيق الفوز يعود إلى اللاعبين أنفسهم وقدرتهم على تطبيق الهدف من المباراة وكان الحضور الذهني لجميع اللاعبين على أعلى مستوى مما ساعدنا في تقديم مباراة كبيرة وفوز مريح ” .

وتابع دياز: ” ليس معنى تحقيق هذا الفوز أنه لا توجد عيوب بفريقي، بل هناك أخطاء وسنعالجها قبل المباراة المقبلة وعلينا بالفعل التقليل من الأخطاء التي نقع فيها ” .

وفاز فريق الهلال على بيروزي الإيراني بأربعة أهداف مقابل لاشيء ، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا ، الذي أقيم بالغمارات على ملعب محمد بن زايد.


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