المملكة تستعد لإنتاج الغاز الصخري للمرة الأولى

نايف السالم(صدى):

كشفت مصادر بصناعة النفط والغاز، أن شركة أرامكو ستنتهي قريبًا من بناء منشآت في شمال المملكة تسمح لها بإنتاج الغاز الصخري للمرة الأولى.

وأوضحت المصادر، الثلاثاء، أن المشروع المعروف باسم (النظام أ)، يتضمن منشآت لمعالجة الغاز ورؤوس آبار وخطوط أنابيب في محافظة طريف ستغذي مشرع وعد الشمال لتعدين الفوسفات في المنطقة.

وقال أحد المصادر: ” إن المشروع في المراحل النهائية.. الأعمال التكميلية الميكانيكية ستحدث قريبًا ” .

وأكد مصدر ثانٍ أن المنشآت ستنجز التكملة الميكانيكية في غضون شهر أو شهرين قبل أن يبدأ الإنتاج. وفقًا لرويترز.

وقالت أرامكو، إن إنتاجها من الغاز سيتضاعف إلى 23 مليار قدم مكعبة قياسية يوميًّا في غضون عشر سنوات، بما في ذلك ملياران إلى ثلاثة مليارات قدم مكعب يوميًّا من الغاز الصخري.

وأرامكو بسبيلها لبناء (النظام ب)، الذي سيكون أكبر بأربع مرات على الأقل من (النظام أ). ولديها أيضًا خطط لبناء (النظام ج)، لكنها لم تصدر حتى الآن مناقصات لتشييده.

وقُدّرت توقعات أولية، أن كميات الغاز الصخري التي ستغذي مجمع التعدين ومحطة الكهرباء اللذين يجري بناؤهما لحساب شركة التعدين العربية السعودية (معادن) ستبلغ 200 مليون قدم مكعبة يوميًّا بحلول 2018، ومن المتوقع أن يصل المجمع إلى الطاقة الكاملة بحلول 2019.

وقال تحديث بشأن المشروع في التقرير السنوي لأرامكو لعام 2016 الذي نشر في يوليو، إن 55 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز سيجري تسليمها إلى منشآت صناعية ومحطة الكهرباء في وعد الشمال بحلول نهاية 2017.