ملخص مباراة الهلال 4 بيروزي 0 – ذهاب نصف نهائي اسيا 2017

الجمعة 6
أكتوبر
كفو ولف مبروك الزعـــــــــــــــــــــــــــــــيم
الحمد لله حمداً يليق بجلاله و عظمته
الحمد لله على نعمة الهلال
شكراً من القلب لكل محب لهذا السفير الرياضي البطل
شكراً لمن دعى في ظهر الغيب ان يوفق الهلال و ان لم يكن هلالياً
شكراً لكم اهلنا في الامارات الحبيبه على الوقفة المشرفه مع زعيم الكره الاسيويه
اللهم آدم علينا نعمك ظاهرة و باطنه
من القلب نهنىء كل السعوديه بل و نهنىء كل الامه الاسلاميه بفوز الهلال السعودي على الفريق الإيراني ( لا يهمني اسمه )
كل المسلمين حتى من ليس لديه أدنى اهتمام بالكره كانوا يتمنون فوز الهلال ، لان الفرس اعتبروها معركة دينيه بل و عقدوا جلسات دينيه يطلبون العون من الحسين ( استغفر الله ) .. اما نحن فقد طلبناه من الله ، و لم يخيب الله من دعاه
شكراً للهلال السعودي فقد كان في يومه
و تحية صادقة للمملكه الحبيبه حكومة و شعباً حرسها الله من كل سوء
أتمنى من ادارة الهلال ان تعطي للجمهور الهلالي في الكويت حقه ، فقد لعب الهلال في عمان و لعب في الامارات و في قطر ، و ننتظر بلهفة و شوق ان يكون للكويت نصيبها .. فنحن جماهير الزعيم بالكويت لنا حق ..
أرجو ان تصل هذه لإرساله لإدارة الزعيم مع الشكر لمن يقوم بذلك 💙💙💙💙
حياك الله اخوي بيتهوفن و حيّا الله كل اهل الكويت و بالذات الهلاليين منهم
ابشر .. باْذن الله طلبك يوصل لإدارة الهلال و باْذن الله يلعب الهلال في الكويت .. على الأقل حتى نتمكن حنا يا اهل الخفجي نجي و نشوفه عندكم اقرب لنا 😀
مبروك للوطن بالهلال و مبروك علينا الفوز الأكثر من رائع
هههههههه والله نتمنى الفوز للهلال بس ماضنتي بسبب انه لايوجد دفع رباعي ضارين عندنا
انا من القطب الجنوبي هههههه بطريق من القطب الشمالي نتمنى فريقالسنافر يلعب عندناا لتستمتع الفقمات واسود البحر والدببه القطبيه والبجع ذات السيقان الطويله وايضا تستمتع البطاريق بالعب بس بشرط لا تجيبوا حكم من عندكم جيبوا من المكسيك هههخخخ نحبكم يا سنافر
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all[ عدد التعليقات: 3473 ] نشر منذ أسبوع واحد
كفو ولف مبروك الزعـــــــــــــــــــــــــــــــيم
بيتهوفن الهلالي[ عدد التعليقات: 31 ] نشر منذ أسبوع واحد
الحمد لله حمداً يليق بجلاله و عظمته
الحمد لله على نعمة الهلال
شكراً من القلب لكل محب لهذا السفير الرياضي البطل
شكراً لمن دعى في ظهر الغيب ان يوفق الهلال و ان لم يكن هلالياً
شكراً لكم اهلنا في الامارات الحبيبه على الوقفة المشرفه مع زعيم الكره الاسيويه
اللهم آدم علينا نعمك ظاهرة و باطنه
بيتهوفن الهلالي[ عدد التعليقات: 31 ] نشر منذ أسبوع واحد
من القلب نهنىء كل السعوديه بل و نهنىء كل الامه الاسلاميه بفوز الهلال السعودي على الفريق الإيراني ( لا يهمني اسمه )
كل المسلمين حتى من ليس لديه أدنى اهتمام بالكره كانوا يتمنون فوز الهلال ، لان الفرس اعتبروها معركة دينيه بل و عقدوا جلسات دينيه يطلبون العون من الحسين ( استغفر الله ) .. اما نحن فقد طلبناه من الله ، و لم يخيب الله من دعاه
شكراً للهلال السعودي فقد كان في يومه
و تحية صادقة للمملكه الحبيبه حكومة و شعباً حرسها الله من كل سوء
بيتهوفن الهلالي[ عدد التعليقات: 31 ] نشر منذ أسبوع واحد
أتمنى من ادارة الهلال ان تعطي للجمهور الهلالي في الكويت حقه ، فقد لعب الهلال في عمان و لعب في الامارات و في قطر ، و ننتظر بلهفة و شوق ان يكون للكويت نصيبها .. فنحن جماهير الزعيم بالكويت لنا حق ..
أرجو ان تصل هذه لإرساله لإدارة الزعيم مع الشكر لمن يقوم بذلك 💙💙💙💙
هلالي بني خالدي[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ أسبوع واحد
حياك الله اخوي بيتهوفن و حيّا الله كل اهل الكويت و بالذات الهلاليين منهم
ابشر .. باْذن الله طلبك يوصل لإدارة الهلال و باْذن الله يلعب الهلال في الكويت .. على الأقل حتى نتمكن حنا يا اهل الخفجي نجي و نشوفه عندكم اقرب لنا 😀
مبروك للوطن بالهلال و مبروك علينا الفوز الأكثر من رائع
مرسيدس[ عدد التعليقات: 95 ] نشر منذ 6 أيام
هههههههه والله نتمنى الفوز للهلال بس ماضنتي بسبب انه لايوجد دفع رباعي ضارين عندنا
مرسيدس[ عدد التعليقات: 95 ] نشر منذ 23 دقيقة
انا من القطب الجنوبي هههههه بطريق من القطب الشمالي نتمنى فريقالسنافر يلعب عندناا لتستمتع الفقمات واسود البحر والدببه القطبيه والبجع ذات السيقان الطويله وايضا تستمتع البطاريق بالعب بس بشرط لا تجيبوا حكم من عندكم جيبوا من المكسيك هههخخخ نحبكم يا سنافر