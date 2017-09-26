تعليق عبدالعزيز المريسل بعد فوز الهلال على بيرزوي

الأربعاء 27
سبتمبر
والله لو الي قدامه النصر كان انهزم 8 يافقراوي
مسكين المريسل حبب يدين كل حقين الاعلام علشان يطلع في هالبرنامج واخرتها هياط مخيس
مقهور علشان الهلال رفض الباصين الى طلب يتبرعبها لايصال الجماهير
المريسيل يوجد داخلة هلالي يرفض الأفصاح عنه
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الظامي[ عدد التعليقات: 694 ] نشر منذ 15 ساعة
والله لو الي قدامه النصر كان انهزم 8 يافقراوي
عيسى محسن[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 13 ساعة
مسكين المريسل حبب يدين كل حقين الاعلام علشان يطلع في هالبرنامج واخرتها هياط مخيس
ولد المدينه[ عدد التعليقات: 130 ] نشر منذ 4 ساعات
مقهور علشان الهلال رفض الباصين الى طلب يتبرعبها لايصال الجماهير
سعيداان[ عدد التعليقات: 1293 ] نشر منذ 1 ساعة
المريسيل يوجد داخلة هلالي يرفض الأفصاح عنه