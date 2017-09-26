  • الأربعاء 27

    سبتمبر

  1. الرئيسية
  2. صدى سبورت
  3. تعليق عبدالعزيز المريسل بعد فوز الهلال على بيرزوي

تعليق عبدالعزيز المريسل بعد فوز الهلال على بيرزوي




4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 694 ] نشر منذ 15 ساعة

والله لو الي قدامه النصر كان انهزم 8 يافقراوي

[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 13 ساعة

مسكين المريسل حبب يدين كل حقين الاعلام علشان يطلع في هالبرنامج واخرتها هياط مخيس

[ عدد التعليقات: 130 ] نشر منذ 4 ساعات

مقهور علشان الهلال رفض الباصين الى طلب يتبرعبها لايصال الجماهير

[ عدد التعليقات: 1293 ] نشر منذ 1 ساعة

المريسيل يوجد داخلة هلالي يرفض الأفصاح عنه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *