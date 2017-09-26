” كريم ” : جاهزون لتسجيل السيدات ككباتن من اليوم

نايف السالم(صدى):

قدم الدكتور عبدالله إلياس الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لكريم السعودية شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بعد الأمر السامي الذي صدر مساء اليوم بالسماح بالسيدات بقيادة السيارة.

كما قدم الدكتور عبدالله تهانيه للسيدات السعوديات ولجميع الشعب السعودي على القرار التاريخي والحكيم في مرحلة نشهد فيها تحولات نحو المستقبل بناء على رؤية المملكة ٢٠٣٠.

وأكد الشريك المؤسس لكريم بأن الشركة جاهزة فوراً لتسجيل النساء للعمل ككباتن في المنصة، بعد النجاح الكبير للتجربة في دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر، منوهاً بأن انضمام النساء لفريقنا من الكباتن سيعزز من تجربة العميلات في الخدمة الأكثر أماناً وسلامة على الإطلاق.

شركة كريم، تمّ إطلاقها في عام 2012، وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، شهدت الشركة نموًا تخطى 30% شهريًا، وهي متواجدة حالياً في أكثر من 50 مدينة في المملكة العربية السعودية. ومنذ إطلاقها، قدّمت شركة ” كريم ” الملايين من المشاوير الناجحة مع مئات الآلاف من الكباتن.