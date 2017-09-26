” كريم ” : جاهزون لتسجيل السيدات ككباتن من اليوم
قدم الدكتور عبدالله إلياس الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لكريم السعودية شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بعد الأمر السامي الذي صدر مساء اليوم بالسماح بالسيدات بقيادة السيارة.
كما قدم الدكتور عبدالله تهانيه للسيدات السعوديات ولجميع الشعب السعودي على القرار التاريخي والحكيم في مرحلة نشهد فيها تحولات نحو المستقبل بناء على رؤية المملكة ٢٠٣٠.
وأكد الشريك المؤسس لكريم بأن الشركة جاهزة فوراً لتسجيل النساء للعمل ككباتن في المنصة، بعد النجاح الكبير للتجربة في دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر، منوهاً بأن انضمام النساء لفريقنا من الكباتن سيعزز من تجربة العميلات في الخدمة الأكثر أماناً وسلامة على الإطلاق.
شركة كريم، تمّ إطلاقها في عام 2012، وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، شهدت الشركة نموًا تخطى 30% شهريًا، وهي متواجدة حالياً في أكثر من 50 مدينة في المملكة العربية السعودية. ومنذ إطلاقها، قدّمت شركة ” كريم ” الملايين من المشاوير الناجحة مع مئات الآلاف من الكباتن.
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 4760 ] نشر منذ 47 دقيقة
ارحبووووووووووووووووووووووووووووووااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
اول من يركب معهن انا
يالله اسومه ويالله دنو
سجلوا بركب معكن
،[ عدد التعليقات: 2048 ] نشر منذ 46 دقيقة
اول شي نزلو النسبه يالحراميه تبون تستغلون النساء من الحين
كانو ياخذون 20% والحين 40 ويش يستفيد الكبتن وفلوس المشاوير راحت بالبنزين وبعد كم شهر بيتدبل البنزين
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 4810 ] نشر منذ 40 دقيقة
اصلا اغلب الرجل😊😈بيصفط سيارته ويآشر😂😊😣😣
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 4810 ] نشر منذ 38 دقيقة
الرجال😊
كـــيــــــــــــــــان[ عدد التعليقات: 426 ] نشر منذ 37 دقيقة
لكن ايش الضوابط عند السياقه هل لابد انها تكشف وجهها ؟
(( ابوفهد)) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 5038 ] نشر منذ 35 دقيقة
ابن الياس هذا على الريحه ماصدق خبر
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 9463 ] نشر منذ 33 دقيقة
احسن خلهم يستغلون والله ودي ينهبون كل وححده تبي تسسؤق 💔😂😂😂
طوط[ عدد التعليقات: 44 ] نشر منذ 31 دقيقة
هذا اول واحد يخالف الامر الملكي
البداية في شوال و الرجال يقول الان
💄فوفو20💄[ عدد التعليقات: 5589 ] نشر منذ 22 دقيقة
بدا الخير يهل والله ما نبي خلوة امرأة تسوق بإمراة افضل وبنات الوطن أولى من غيرهم تعبنا وحنا نقول جيبوا سايقات اجنبيات ماهم راضين هالمرة سايقات سعوديات افضل الله يطول بعمر ابوفهد وعلماءنا اللي ما قصروا