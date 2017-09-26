ناصر القصبي معبرا عن فرحته بالسماح للمرأة بالقيادة: شكرا سلمان

أماني الغامدي(صدى):

عبر الفنان ناصر القصبي عن فرحته الشديدة بالأمر السامي الذي صدر اليوم، بالسماح للمرأة بقيادة السيارة.

وتحت هاشتاج ” الملك ينتصر لقيادة المرأة ” ، كتب القصبي عبر حسابه بتويتر: ” قرار تاريخي شكراً سلمان شكراً محمد بن سلمان ” .

وأضاف : ” الله يعينكم عاد يالحريم بعد هالقرار تزهبوا نبي نطقطق عليكم على هالموضوع سنه كامله عزيزتي تعديل نقابك سبب أنقلابك ” .

وصدر أمر سام اليوم الثلاثاء باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية بما فيها إصدار رخص القيادة على الذكور والإناث على حد سواء.