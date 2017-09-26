قرقاش عن السماح بقيادة المرأة: مسيرة مباركة يقودها الملك سلمان

نايف السالم(صدى):

أشاد وزير دولة الإمارات، للشئون الخارجية، أنرو قرقاش، بالأمر السامي الذي سمح للمرأة بقيادة السيارة في المملكة.

وعلق قرقاش في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: ” أخبارالسعودية المفرحة تتوالى في كل المجالات،وإنجازاتها تراكم خيّر في مسيرة مباركة يقودها الملك سلمان،حفظه الله،بثقة ورؤية إيجابية،ألف مبروك ” .

وصدر أمر سام اليوم الثلاثاء باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية بما فيها إصدار رخص القيادة على الذكور والإناث على حد سواء.

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