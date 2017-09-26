قرقاش عن السماح بقيادة المرأة: مسيرة مباركة يقودها الملك سلمان
أشاد وزير دولة الإمارات، للشئون الخارجية، أنرو قرقاش، بالأمر السامي الذي سمح للمرأة بقيادة السيارة في المملكة.
وعلق قرقاش في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: ” أخبارالسعودية المفرحة تتوالى في كل المجالات،وإنجازاتها تراكم خيّر في مسيرة مباركة يقودها الملك سلمان،حفظه الله،بثقة ورؤية إيجابية،ألف مبروك ” .
وصدر أمر سام اليوم الثلاثاء باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية بما فيها إصدار رخص القيادة على الذكور والإناث على حد سواء.
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