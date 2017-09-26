مستشفى الملك فيصل التخصصي تعلن 10 وظائف شاغرة في الرياض

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث- عبر موقعه الإلكتروني- عن توفّر عدد (10) وظائف هندسية وصحية وإدارية الشاغرة، لحمَلة شهادات البورد والدكتوراه والماجستير والبكالوريوس والدبلوم والثانوية العامة والكفاءة المتوسطة، في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفرع المستشفى في مدينة الرياض.

وأبرز المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

1- مهندس أجهزة طبية أول.

2- اختصاصي ترميز طبي- السجلات الطبية.

3- استشاري أنف وأذن وحنجرة.

4- أخصائي طب طوارئ.

5- عامل نظافة.

6- مساعد صيانة.

7- مدير قسم تروية القلب.

8- مساعد رعاية مرضى.

9- صيدلاني ثالث.

10- كبير المحاسبين.

وأوضح المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءً من تاريخ اليوم الموافق 26 سبتمبر 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 25 نوفمبر 2017م.

وأشار المستشفى إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا اضغط (هنا).