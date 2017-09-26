الخارجية الأمريكية تشيد بقرار السماح للمرأة بقيادة السيارة في المملكة

طلال الغامدي(صدى):

الخارجية الأمريكية ترحب بقرار المملكة السماح للمرأة بقيادة السيارة وتصفها بالخطوة في الطريق الصحيح.

كان خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، مساء اليوم الثلاثاء، أمرًا ملكيًا بمنح النساء رخص قيادة للسيارات بدءاً من العام المقبل، لينهي بذلك حظراً مفروضاً يعود إلى عقود.

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