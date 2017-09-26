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الخارجية الأمريكية تشيد بقرار السماح للمرأة بقيادة السيارة في المملكة

الخارجية الأمريكية تشيد بقرار السماح للمرأة بقيادة السيارة في المملكة
طلال الغامدي(صدى):

الخارجية الأمريكية ترحب بقرار المملكة السماح للمرأة بقيادة السيارة وتصفها بالخطوة في الطريق الصحيح.

كان خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، مساء اليوم الثلاثاء، أمرًا ملكيًا بمنح النساء رخص قيادة للسيارات بدءاً من العام المقبل، لينهي بذلك حظراً مفروضاً يعود إلى عقود.

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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 1 ساعة

انا اوفق الخبر وهو مهم جدا لقيادة المراه لو على الاقل تروح توصل بناتها او اولادها للمدرسة في الصباح وتروح تخلص بعض اغراض البيت اذا ماعندها عمل او وظيفة فهذا امر مفرح

[ عدد التعليقات: 1071 ] نشر منذ 49 دقيقة

اولا واخيرا هي تعود لرب الاسرة والرجال
وكل مسؤل عن اهل بيتة

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