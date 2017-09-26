الخارجية الأمريكية تشيد بقرار السماح للمرأة بقيادة السيارة في المملكة
الخارجية الأمريكية ترحب بقرار المملكة السماح للمرأة بقيادة السيارة وتصفها بالخطوة في الطريق الصحيح.
كان خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، مساء اليوم الثلاثاء، أمرًا ملكيًا بمنح النساء رخص قيادة للسيارات بدءاً من العام المقبل، لينهي بذلك حظراً مفروضاً يعود إلى عقود.
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القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 19939 ] نشر منذ 1 ساعة
اللهم اني استودعك واجهة سيارتي والصدام الخلفي والمرايات الجانبية🤗
عبدالمجيد[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 1 ساعة
انا اوفق الخبر وهو مهم جدا لقيادة المراه لو على الاقل تروح توصل بناتها او اولادها للمدرسة في الصباح وتروح تخلص بعض اغراض البيت اذا ماعندها عمل او وظيفة فهذا امر مفرح
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1071 ] نشر منذ 49 دقيقة
اولا واخيرا هي تعود لرب الاسرة والرجال
وكل مسؤل عن اهل بيتة
بندر الحربي[ عدد التعليقات: 119 ] نشر منذ 22 دقيقة
لا تعليق؟
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19284 ] نشر منذ 18 دقيقة
طيب