صدور أمر سام بإصدار رخص القيادة للذكور والإناث على حد سواء
صدر أمر سام اليوم فيما يلي نصه :
صاحب السمو الملكي وزير الداخلية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
نشير إلى ما يترتب من سلبيات من عدم السماح للمرأة بقيادة المركبة، والايجابيات المتوخاة من السماح لها بذلك مع مراعاة تطبيق الضوابط الشرعية اللازمة والتقيد بها .
كما نشير إلى ما رآه أغلبية أعضاء هيئة كبار العلماء بشأن قيادة المرأة للمركبة من أن الحكم الشرعي في ذلك هو من حيث الأصل الإباحة، وأن مرئيات من تحفظ عليه تنصب على اعتبارات تتعلق بسد الذرائع المحتملة التي لا تصل ليقين ولا غلبة ظن، وأنهم لا يرون مانعاً من السماح لها بقيادة المركبة في ظل إيجاد الضمانات الشرعية والنظامية اللازمة لتلافي تلك الذرائع ولو كانت في نطاق الاحتمال المشكوك فيه.
ولكون الدولة هي – بعون الله – حارسة القيم الشرعية فإنها تعتبر المحافظة عليها ورعايتها في قائمة أولوياتها سواء في هذا الأمر أو غيره، ولن تتوانى في اتخاذ كل ما من شأنه الحفاظ على أمن المجتمع وسلامته .
لذا؛ اعتمدوا تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية – بما فيها إصدار رخص القيادة – على الذكور والإناث على حد سواء، وأن تشكل لجنة على مستوى عال من وزارات : ( الداخلية، والمالية، والعمل والتنمية الاجتماعية )؛ لدراسة الترتيبات اللازمة لإنفاذ ذلك، وعلى اللجنة الرفع بتوصياتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخه، ويكون التنفيذ – إن شاء الله – اعتباراً من 10 / 10 / 1439 هـ ووفق الضوابط الشرعية والنظامية المعتمدة، وإكمال ما يلزم بموجبه .
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
رئيس مجلس الوزراء
سلمان الروسان[ عدد التعليقات: 161 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يعينا على ارتفاع اسعار السيارات والزيت وقطع الغيار
عاد المعارض كلها شريطيه يمنيين والله ليصلخون فيكم صلخ
السياره اللي بعشرين الف من بكره سعرها بثمانين الف
ابو عمار[ عدد التعليقات: 13135 ] نشر منذ 1 ساعة
الف الف مبروك للمراة القياده
اهم شي لا تنسى ان كشف الوجهه مطلوب يعني النقاب ممنوع
يا كثر اللي بتكشف الوجهه 🙂
ابو نيرسيان[ عدد التعليقات: 744 ] نشر منذ 1 ساعة
لا احد يجي يحلل ويحرم ويتفلسف علينا الملك اطال الله عمره قال أبوابنا مفتوحه اللى عنده اعتراض يروح للديوان ويقابل الملك عشان بعض الفئه لا تأجج الموضوع وتعطيه اكير من حجمه
عاشق البر[ عدد التعليقات: 55 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يكتب اللي فيه خيييير
الهمس الجميل[ عدد التعليقات: 1934 ] نشر منذ 1 ساعة
الله المستعان
الواقع[ عدد التعليقات: 5204 ] نشر منذ 1 ساعة
مع دولتنا في جميع قرارتها ونرجوا تطوير النظام المروري ويكون اكثر مرونة وتسهيل الحركة المرورية وانسيابيتها وكذلك وضع قرار أمني صارم لأي معتدي او متحرش
سلطااان[ عدد التعليقات: 704 ] نشر منذ 1 ساعة
ياليت لو ناديت يسمع نداية
يسمعني اللي عندة القلب مرهون
يدق سلف ويجيني
براغى[ عدد التعليقات: 450 ] نشر منذ 1 ساعة
افضل مليون مرة من خلوة مشبوهة مسكوت عنها بغرابة مع سواق اجنبى
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 2208 ] نشر منذ 1 ساعة
مبروك و اتمني للمتنعين السكوت فهو امر ملكي و للنساء صحيح بتكشفين الوجة لذلك من الافضل عدم وضع المكياج و يكون حجابك ساتر
💄فوفو20💄[ عدد التعليقات: 5588 ] نشر منذ 58 دقيقة
كللللوش 💃🏼💃🏼💃🏼💃🏼 الله يطول بعمر ابو فهد من الْيَوْمَ ورايح ما اركب مع ليموزين او اوبر وكريم الا مع امرأة نبتعد عن شر الخلوة مع السواقين والرزق يروح للأرامل والمطلقات افضل من الاجانب اي مطلقة او ارملة تقدر تسترزق من ليموزين ترانا دفيعة اهم شيء الراحة والله خبر مفرح اللي كانوا معارضين سمّعونا صياحكم قال ايش لن تقودي 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻💃🏼💃🏼💃🏼💃🏼👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 4806 ] نشر منذ 55 دقيقة
عساها بس رخصه وتتجمد بدون تنفيذ يارب👌😊😁
عبدالله[ عدد التعليقات: 454 ] نشر منذ 52 دقيقة
الف مبروك لجميع نساء الوطن…
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19280 ] نشر منذ 46 دقيقة
هههههههههههههههههه
الروقي[ عدد التعليقات: 137 ] نشر منذ 46 دقيقة
حسبي الله ونعم الوكيل …
همس~[ عدد التعليقات: 590 ] نشر منذ 39 دقيقة
مبروووووك لكل بنات بلادي ~
بدر طارق[ عدد التعليقات: 21 ] نشر منذ 34 دقيقة
شكل المطاوعة بيزعلو
كـــيــــــــــــــــان[ عدد التعليقات: 424 ] نشر منذ 33 دقيقة
اليوم سياقه وبكره شكلهن بعد بيدخل الملعب يتابع المباريات ، لكن الله المستعان
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 4760 ] نشر منذ 33 دقيقة
اللفلفه والتفحيط كثيره قبل تسوقن
مع سواقتهن بتزيد اللفلفه والتفحيط
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 4760 ] نشر منذ 32 دقيقة
يالله المستعان
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 17 ] نشر منذ 29 دقيقة
يالله تستر علينا رؤية ٢٠٣٠ ماشاء الله داعسه بقوه
تقول شاص مجنح
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 4806 ] نشر منذ 23 دقيقة
يدوب عربيه السوق😂😊فمابالكم سياره😁😣لكن عزانا انها نادر االي بتقودها👌😊مااتوقع الكل يرضى تسرح وتمرح بنته والا زوجته واخته بها الشوارع والزحام والفوضى والفتن اللي متوقعين تصير والله المستعان😊
عبدالمجيد[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 22 دقيقة
انا اوفق الخبر وهو مهم جدا لقيادة المراه لو على الاقل تروح توصل بناتها او اولادها للمدرسة في الصباح وتروح تخلص بعض اغراض البيت اذا ماعندها عمل او وظيفة فهذا امر مفرح
اخر الزمن[ عدد التعليقات: 65 ] نشر منذ 21 دقيقة
انا مع جميع قرارات دولتنا الله يحفظ ملكنا وولي عهده
المدفعيه الاتفاقيه[ عدد التعليقات: 66 ] نشر منذ 19 دقيقة
الي شاري لكزس أو لند كروزر على راتب زوجته القرار الملكي يوصي بتسليم السياره للمالك الأصلي🌴🌴 والله يعوض عليك 🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 4760 ] نشر منذ 19 دقيقة
انا اوفق هالقرار
تدرون ليش من شان يخف عدد البنات عيالنا راحوا حوادث
خل عددهن يخف
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
عبدالمجيد[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 17 دقيقة
الا مايعجبه القرار اقول له انت غلطان وبقوة لازم المملكة تتغير كل هالعالم تغير لازم تتغيرون وهو امر غير ملزوم الا مايعجبه هالقرار شي راجعلها بس العالم كله تغير ولازم السعودية تتغير للاحسن وقرار تاريخي وحكيم من ابو فهد ربي يخليها لنا يارب ويحفظها للشعب السعودي الوفىء
عزيز[ عدد التعليقات: 93 ] نشر منذ 14 دقيقة
أجمل خبر قرأته وسمعته .. كل ما أتمانه أن يتم سعودة قطاع النقل الخاص خصوصا سائقي الشاحانات وما أكثرهم فكم من أناس توفو بسببهم .. فسائقي الشاحانات لا يقدرون أبناء الوطن فماذا لو كانت السائقة إمرأة علية أرجو أن يصل صوتي إلى من يهمه أرجو ان يتم توطين سائقي الشاحنات من الآن قبل أن تقود المرأة فإبن الوطن سيحترم بنت الوطن في قيادتها وليس السائقين الأجانب المتهورين أصلا في قيادتهم
ابو داود[ عدد التعليقات: 160 ] نشر منذ 14 دقيقة
قرار صائب من سلمان الحزم طالما ان الشرع لايحرمها وهو قرار اختياري وليس الزامي فرب البيت صاحب القرار تسوق او لاتسوق وهو مثل قرار الملك فيصل رحمه الله عند فتح مدارس البنات عندما اعتر ض الكثيرون ولكنه قال رحمه الله ان القرار ليس الزامي من يريد لابنته ان تدرس فلتدرس ومن لايريد فليبقها في البيت فالقرار الاول عام 1381 والقرار الحالي 1439 وبينهما 58 عاما